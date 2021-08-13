Türkiye’den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı Güneydoğulu ihracatçılar makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracatında rekor kırdı. Ülkemizin başı sağolsun, doğal dengeye daha çok dikkat etmek zorundayız

GAİB Hizmet Binasında Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Temmuz 2021 dönemi ihracat rakamlarını değerlendirirken 2021 yılının yedi aylık sürecinde gerek bölgeden gerekse ülke genelinden gerçekleştirilen sektörel ihracat rakamlarıyla karşılaşılan sorunları masaya yatırdı. Türkiye’den 7 ayda hububat sektöründen 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya bu süreçte Güneydoğu Anadolu Bölgesinden de 1 milyar 477 milyon 236 bin dolarlık sektörel ihracata imza atıldığını ifade etti.

“Ülkemizin başı sağ olsun, doğal dengeye daha çok dikkat etmek zorundayız”

Türkiye gündeminde birinci gündem maddesinin yaşanan felaketler olduğuna dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yaşanan yangın felaketleri ve Karadeniz Bölgesindeki sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlara başsağlığı dileyerek, “Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de peş peşe yaşanan gerek sel gerekse orman yangın felaketleri hepimizi derinden üzerken doğal dengenin dünya genelinde nasıl bozulduğunun bütün insanlığın farkına varması gereken bir olay olduğunu düşünüyoruz. Doğal dengenin bozulması, küresel ısınmanın artması adeta son yıllarda mevsimleri değiştirmiş, felaketler dünyanın bütün kıtalarında peş peşe yaşanmaya başlanmıştır. Ülkemizde yaşanan tabi afetlerde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hepimiz daha çok tedbirli olmak ve doğal dengenin bozulmaması için üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Bu felaketler elbette tarımsal alanlarımızı ve sektörümüzü de doğrudan etkileyen felaketlerdir” dedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat İhracatında iddialı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya GAİB Hizmet binasında gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı değerlendirmede hububat bakliyat sektöründe liderliğin Güneydoğulu ihracatçılara ait olduğunu ifade ederek 2021 yılının yedi aylık diliminde Türkiye genelinden 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık ihracata imza atılırken bu rakamın 1 milyar 477 milyon 236 bin dolarlık bölümünün Güneydoğulu ihracatçılar tarafından GAİB üzerinden gerçekleştirildiğini ifade ederek ihracatçıları kutladı.

Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Liderliğini koruyor

2021 yılının yedi aylık sürecinde bölgeden en fazla makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracatı gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Altunkaya Güneydoğulu ihracatçıların bu süreçte toplam 170 ülkeye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini ifade ederek ülke gurupları bazında en fazla ihracatın 776 milyon 848 bin dolarla Ortadoğu Ülkelerine, bunun ardından ikinci sırada ise 421 milyon 9 bin dolarla Afrika ülkelerine ve üçüncü sırada 146 milyon 386 bin dolarla Amerika ülkelerine ihracat yapıldığına vurgu yaptı. Ülke guruplarında Avrupa Birliği ülkelerine 61 milyon 590 bin dolar, Asya ve Okyanusya Ülkelerine 27 milyon 123 bin dolar, Eski Doğu Bloku Ülkelerine 17 milyon 74 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine 13 milyon 11 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 8 milyon 136 bin dolar, Serbest bölgelere 5 milyon 989 bin dolar, diğer ülkelere ise 73 bin dolarlık ihracat yapıldığının altını çizen Başkan Altunkaya 2021 yılının yedi aylık sürecinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19.6’lık bir artışla 1 milyar 477 milyon 236 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Irak, Suriye ve İran ülke bazlı ihracatın gözde ülkeleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden geçekleştirilen ülke bazlı ihracat hakkında da bilgiler veren Başkan Mahsum Altunkaya OcakTemmuz 2021 döneminde en fazla ihracatın 438 milyon 500 bin dolarla Irak’a yapıldığını ifade ederek, “Sektörel ihracatımızda ülke bazlı ihracatta ilk sırayı 438 milyon 500 bin dolarlık ihracatla Irak almakta, ikinci sırada ise 133 milyon 120 bin dolarla Suriye, bu ülkeyi ise 97 milyon 168 bin dolarla Cibuti takip etmektedir. Sektörümüz için önemli bir pazar haline gelen İran’a ise bu süreçte 92 milyon 560 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bölgemizden 2021 yılının 7 aylık sürecinde toplam 170 ülkeye en fazla makarna, bitkisel yağlar, buğday unu, bisküvipasta, kakaolu mamuller, margarin, yemler, şeker ve şekerli maddeler, irmik, yağlı topumlar ve mamulleri, bulgur, mercimek, nohut, baharatlar, zeytinyağı ve türevleriyle fasulye ve diğer sektörel ürünlerimiz ihraç edilmiştir” diye konuştu.

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