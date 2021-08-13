Türkiye’den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı Güneydoğulu ihracatçılar makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracatında rekor kırdı. Ülkemizin başı sağolsun, doğal dengeye daha çok dikkat etmek zorundayız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı Güneydoğulu ihracatçılar makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracatında rekor kırdı. Ülkemizin başı sağolsun, doğal dengeye daha çok dikkat etmek zorundayız

İHA

Türkiye’den 7 ayda 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık hububat ihracatı Güneydoğulu ihracatçılar makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracatında rekor kırdı. Ülkemizin başı sağolsun, doğal dengeye daha çok dikkat etmek zorundayız

GAİB Hizmet Binasında Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Temmuz 2021 dönemi ihracat rakamlarını değerlendirirken 2021 yılının yedi aylık sürecinde gerek bölgeden gerekse ülke genelinden gerçekleştirilen sektörel ihracat rakamlarıyla karşılaşılan sorunları masaya yatırdı. Türkiye’den 7 ayda hububat sektöründen 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya bu süreçte Güneydoğu Anadolu Bölgesinden de 1 milyar 477 milyon 236 bin dolarlık sektörel ihracata imza atıldığını ifade etti.
“Ülkemizin başı sağ olsun, doğal dengeye daha çok dikkat etmek zorundayız”
Türkiye gündeminde birinci gündem maddesinin yaşanan felaketler olduğuna dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yaşanan yangın felaketleri ve Karadeniz Bölgesindeki sel felaketlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlara başsağlığı dileyerek, “Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de peş peşe yaşanan gerek sel gerekse orman yangın felaketleri hepimizi derinden üzerken doğal dengenin dünya genelinde nasıl bozulduğunun bütün insanlığın farkına varması gereken bir olay olduğunu düşünüyoruz. Doğal dengenin bozulması, küresel ısınmanın artması adeta son yıllarda mevsimleri değiştirmiş, felaketler dünyanın bütün kıtalarında peş peşe yaşanmaya başlanmıştır. Ülkemizde yaşanan tabi afetlerde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hepimiz daha çok tedbirli olmak ve doğal dengenin bozulmaması için üzerimize düşenleri yapmak zorundayız. Bu felaketler elbette tarımsal alanlarımızı ve sektörümüzü de doğrudan etkileyen felaketlerdir” dedi.
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat İhracatında iddialı
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya GAİB Hizmet binasında gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı değerlendirmede hububat bakliyat sektöründe liderliğin Güneydoğulu ihracatçılara ait olduğunu ifade ederek 2021 yılının yedi aylık diliminde Türkiye genelinden 4 milyar 803 milyon 497 bin dolarlık ihracata imza atılırken bu rakamın 1 milyar 477 milyon 236 bin dolarlık bölümünün Güneydoğulu ihracatçılar tarafından GAİB üzerinden gerçekleştirildiğini ifade ederek ihracatçıları kutladı.
Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Liderliğini koruyor
2021 yılının yedi aylık sürecinde bölgeden en fazla makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu ihracatı gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Altunkaya Güneydoğulu ihracatçıların bu süreçte toplam 170 ülkeye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini ifade ederek ülke gurupları bazında en fazla ihracatın 776 milyon 848 bin dolarla Ortadoğu Ülkelerine, bunun ardından ikinci sırada ise 421 milyon 9 bin dolarla Afrika ülkelerine ve üçüncü sırada 146 milyon 386 bin dolarla Amerika ülkelerine ihracat yapıldığına vurgu yaptı. Ülke guruplarında Avrupa Birliği ülkelerine 61 milyon 590 bin dolar, Asya ve Okyanusya Ülkelerine 27 milyon 123 bin dolar, Eski Doğu Bloku Ülkelerine 17 milyon 74 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine 13 milyon 11 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 8 milyon 136 bin dolar, Serbest bölgelere 5 milyon 989 bin dolar, diğer ülkelere ise 73 bin dolarlık ihracat yapıldığının altını çizen Başkan Altunkaya 2021 yılının yedi aylık sürecinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 19.6’lık bir artışla 1 milyar 477 milyon 236 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
Irak, Suriye ve İran ülke bazlı ihracatın gözde ülkeleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden geçekleştirilen ülke bazlı ihracat hakkında da bilgiler veren Başkan Mahsum Altunkaya OcakTemmuz 2021 döneminde en fazla ihracatın 438 milyon 500 bin dolarla Irak’a yapıldığını ifade ederek, “Sektörel ihracatımızda ülke bazlı ihracatta ilk sırayı 438 milyon 500 bin dolarlık ihracatla Irak almakta, ikinci sırada ise 133 milyon 120 bin dolarla Suriye, bu ülkeyi ise 97 milyon 168 bin dolarla Cibuti takip etmektedir. Sektörümüz için önemli bir pazar haline gelen İran’a ise bu süreçte 92 milyon 560 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bölgemizden 2021 yılının 7 aylık sürecinde toplam 170 ülkeye en fazla makarna, bitkisel yağlar, buğday unu, bisküvipasta, kakaolu mamuller, margarin, yemler, şeker ve şekerli maddeler, irmik, yağlı topumlar ve mamulleri, bulgur, mercimek, nohut, baharatlar, zeytinyağı ve türevleriyle fasulye ve diğer sektörel ürünlerimiz ihraç edilmiştir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi
YEREL HABERLER Şahinbey'de başarılı öğrencilere tablet hediyesi
Gaziantep FK’da 2 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı Gaziantep FK’da korona virüs şoku
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da 2 futbolcunun test sonucu pozitif ...
Aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı
YEREL HABERLER Aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız ...
Tarihi mahallede hırsızlık nedeniyle evler boşaltıldı
YEREL HABERLER Tarihi mahallede hırsızlık nedeniyle evler boşaltıldı
Otopark çıkışı sırtından vuruldu, hastanede öldü
YEREL HABERLER Otopark çıkışı sırtından vuruldu, hastanede öldü
Arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan adam hayatını ...
Fıstık hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Fıstık hırsızları suçüstü yakalandı
Turistler geldi, esnaf sevindi Kısıtlamaların kalkmasıyla sevinen esnaf: “Canımıza can geldi”
YEREL HABERLER Turistler geldi, esnaf sevindi Kısıtlamaların ...
Gaziantep’teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor Aşı bulundu maske unutuldu
YEREL HABERLER Gaziantep’teki çarşılarda yoğunluk azalmıyor Aşı ...
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 8 yaralı
Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku Gündüz vakti kapkaç yapan şahsı vatandaşlar yakaladı Kapkaça uğrayan genç kız, bir süre telefonun kendisine ait olduğunu ispatlamaya çalıştı Korkudan göz yaşı döken genç kızı vatandaşlar sakinleştirdi
YEREL HABERLER Gaziantep'te güpegündüz kapkaç şoku Gündüz vakti ...
Genel cerrahi Uzmanı Demirbakan hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Genel cerrahi Uzmanı Demirbakan hasta kabulüne ...
Kayan motosiklet otomobile arkadan çarptı Motosikletin otomobile arkadan çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kayan motosiklet otomobile arkadan ...
İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı Uzun süre çatı ile bina arasında asılı kalan ve düşmek üzere olan işçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı Uzun süre çatı ile ...
Pandemi kahramanlarına özel teşekkür
YEREL HABERLER Pandemi kahramanlarına özel teşekkür
İlk hasadı Başkan Tahmazoğlu yaptı
YEREL HABERLER İlk hasadı Başkan Tahmazoğlu yaptı
Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Milletvekili Şahin, Şehitkamil'deki yatırımları ...
Rumkale su sporları festivali için geri sayım başladı Dragon bot yarışmasında ilk üç takıma büyük ödül
YEREL HABERLER Rumkale su sporları festivali için geri sayım ...
Avrupa sahnesinde ay-yıldızlı 2 sporcu kulaç atacak
YEREL HABERLER Avrupa sahnesinde ay-yıldızlı 2 sporcu kulaç atacak
Dizde en çok ön çapraz bağ yaralanması oluyor SANKO Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Ateş: “Ön çapraz bağ, dizde en sık yaralanan bağdır”
YEREL HABERLER Dizde en çok ön çapraz bağ yaralanması oluyor SANKO ...
Telafi derslerinde en çok tercih edilen Çocuk Sanat Merkezi oldu
YEREL HABERLER Telafi derslerinde en çok tercih edilen Çocuk Sanat ...
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Başaran Hatem’de
YEREL HABERLER Kulak Burun Boğaz Uzmanı Başaran Hatem’de
Gaziantep’te hortum oluştu
YEREL HABERLER Gaziantep’te hortum oluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.