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Fortune 500 dijital zirvesi SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık” “Dijitalleşmek her zamankinden daha fazla önem arz ediyor”

İHA

Fortune 500 dijital zirvesi SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık” “Dijitalleşmek her zamankinden daha fazla önem arz ediyor”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ARGE ve inovasyona odaklandıklarını söyledi.
Küresel ekonomi ve ticaret, dijitalleşme, şirketlerin sürdürülebilir başarıları ve iş dünyasını şekillendirecek konuların ele alındığı Fortune 500 Türkiye Dijital Zirvesi, hibrit olarak gerçekleştirildi.
Zirvenin açılışında konuşan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, “2020 yılında başlayan ve tüm dünyada hızla yayılan salgın dolayısıyla zor bir dönemden geçiyoruz. Umuyorum ki, bu zor günler yakın zamanda geride kalır ve sağlıklı günlerde yeniden bir araya geldiğimiz günlerimiz olur” dedi.
SANKO Grubu olarak 117 yıldan beri Türkiye’nin ekonomisine, istihdamına ve ihracatına katkı sunduklarını anımsatan Konukoğlu, “Babamdan sonra Abdulkadir ağabeyimin sürdürdüğü bayrak yarışını, Zeki ağabeyimden devraldım. Benden sonra bayrağı taşıyacak olanlara Grubumuzu daha da büyüterek devretmek için var gücümle çalışıyorum” diye konuştu.
“Dijitalleşmek her zamankinden daha fazla önem arz ediyor”
Başarılı bir ekonominin göstergesinin yalnızca yüksek büyüme olmadığını, büyümenin sürdürülebilirliğinin de aynı derecede önemli olduğunu vurgulayan Konukoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “SANKO Grubu olarak şirketlerimizde verimliliği ve sürdürülebilir büyümeyi artıracak stratejileri benimsiyoruz. Her zaman çalışmalarımızın merkezine insanı ve sürdürülebilirliği aldık. Dünyamıza ve topluma karşı sorumluluğumuzun farkında olarak uluslararası standartlarda üretiyoruz. Sorumlu iş yapma modellerimizle çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimizle el ele vererek bunun için ortak çaba gösteriyoruz. Şimdiye dek bu hedeflerimizle dünyada rekabet gücümüzü arttırdık. Dijital çağa uyum sürecinde Teknoloji, ARGE ve inovasyon yatırımlarına odaklandık. Dijitalleşme bu dünyanın kaçınılmazları haline gelmiş durumda, pandemide bunu daha farklı gördük ve beklenenden daha hızlı bir şekilde bütün şirketlerimizi dijitalleştirme konusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği dünyada dijitalleşmek her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Gerekli olan dönüşümü bugünden gerçekleştirerek geleceğin dünyasına hazırlanıyoruz.”
“Ülkemiz için çalışıp üretmeye devam edeceğiz”
Daha hızlı ve daha kaliteli üretime her zaman öncelik verdiklerine vurgu yapan Konukoğlu, 2021 yılı için planladıkları 250 milyon dolarlık yatırımın büyük bölümünü tamamladıklarına dikkati çekti. Konukoğlu, bu yıl tekstil, ambalaj ve çimento sektörlerinde teknoloji yenileme ve kapasite artırma; yenilenebilir enerji alanında da önemli ve büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Sosyal kalkınmanın değerini iyi bildiklerini, bu alanda da özellikle gençlere eğitim ve sağlık alanında desteklerinin sürdüğünü anlatan Konukoğlu, “İnanıyorum ki, ülkemizi elbirliğiyle dünyanın lider ülkeleri arasına çıkaracağız. Güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Fortune 500 listesine giren firmaları kutladığını kaydeden Konukoğlu, organizasyonu gerçekleştiren Fortune Dergisi yönetimine teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.
Zirve, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun yanı sıra, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Fujitsu Küresel Kanal Teşkilatı Başkanı Ladislav Orenic, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, Intel CEO’su Pat Gelsinger, HPE Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan Genel Müdürü Güngör Kaymak, CRIF Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, Schneider Electric Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Chris Leong, bir GSM firmasının Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Stanford Üniversitesi Yapay Zeka ve Geometrik Hesaplama Bölümü Grubu Üyesi Tolga Birdal, Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli ve Fortune ABD Listeler ve Fortune 500 Liste Editörü Scott De Carlo’nun açılış konuşmalarının ardından panellerle devam etti.

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