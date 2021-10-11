Gaziantep’e havan saldırısı

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Gaziantep’in Karkamış ilçesine sabah saatlerinde Suriye tarafından atılan 5 havan topu düştü.

Havan toplarından 2’si Gümrük sahası yakınlarına, 1 tanesi bir evin çatısına, 1 tanesi ilçe merkezindeki bir parka ve 1 tanesi askeri bölgenin yakınına düştü. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Havan topu düşen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldı.

Öte yandan, saldırının hemen ardından ise angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.

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