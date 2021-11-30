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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olay Medya 30. yılını kutladı

İHA

Olay Medya 30. yılını kutladı

Gaziantep Olay TV ve Gaziantep Olay Gazetesi 30. yılını kutladı.
30 Kasım 1992'de yayın hayatına başlayan Olay Medya Grubu’nun kuruluş yıldönümü canlı yayında kutlandı. Çok sayıda mesaj ve tebriklerin geldiği kutlama canlı yayında yapıldı. Olay Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raci Dölek ile Spor Müdürü Mustafa Teke’nin canlı yayın konuğu Anadolu Basın Birliği’nin duayen başkanı Halil Zor oldu. Canlı yayında OLAY Medya Grubu’nun 30. yılın kutladı.
1992’den bugüne
30 Kasım 1992'de yayın hayatına başlayan Olay Medya Grubu, yıllardır Gaziantep’in sesi, gözü ve kulağı oluyor. Olay TV ekranlarında kesilen pastayla 30. kuruluş yıldönümü kutlanan Olay Medya Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raci Dölek, “İlk günkü heyecanımızla Gaziantep’in sesi, kulağı ve gözü olmaya devam ediyoruz” dedi.

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