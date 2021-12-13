Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 21 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Şampiyon olmak isteyen bir takım böyle hatalar yapmamalı" dedi. İstifa sorunlarına da cevap veren Pereira, "Bu konu gazetecilerle konuşulacak bir konu değil" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 32 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde beşinci mağlubiyetini alan Fenerbahçe 27 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 21'e çıkardı. Müsabakadan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, beklemedikleri ve hiç istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyerek üzgün olduklarını vurguladı.



"Kendi hastalarımızla mağlup olduk"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Bu maçı kazanmak için hazırlanmıştık. Bu seviyede olmaması gereken bir hatayla geriye düştük. Birinci golü yedikten sonra savaştık beraberliği yakaladık. İkinci golü ararken yine bir hatadan ikinci golü yedik. Sonrasında beraberlik golünü attık. Ama yine bir hatadan üçüncü golü yedik. Bu seviyede bir takımın yapmaması gereken hatalar yaptık. Yaptığımız bireysel hataların sebebini ben de anlayamıyorum. Şampiyon olmak isteyen bir takımın bu fırsatları kaçırmaması gerekir" dedi.



"İstifa konusu gazetecilerle konuşulacak bir konu değil"

Bir gazetecinin istifa sorusuna da cevap veren Pereira, “İstifa kararı gazetecilerle konuşulacak bir konu değildir” dedi.



"Takım yorgun değildi, fırsatları değerlendiremedik"

Avrupa dönüşü yaşanan puan kayıplarına da değinen Pereira, "Ben bugünkü puan kaybının Avrupa maçıyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü takımım yorgun değildi. Fırsatlarda bulduk ancak değerlendiremedik" diye konuştu.

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