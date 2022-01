Fatma Şahin, Türk-Amerikan Toplumu temsilcileri ile bir araya geldi Türk mutfağının tanıtımı konusunda fikir alışverişi yapıldı

Gastro Show kapsamında New York’ta temaslarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Amerikan toplumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Dünya genelinde markalaşma hedefiyle yola çıkılan ve Anadolu'nun her köşesinden ürünlerin tanıtıldığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York’ta düzenlenen Gastro Show’a katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin temaslarını sürdürüyor. Başkan Şahin, bu kapsamda Türkevi’nde Türk Amerikan Toplumu Temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin ABD’de daha iyi tanıtılması hakkında görüş alışverişi yapıldı. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de katıldığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

İstanbul ve Dubai'nin ardından üçüncüsü New York'ta düzenlenen Gastro Show ile Türk mutfağının dünya çapında tanıtılması amaçlanıyor. Temaslar Gaziantep Mutfağını ABD ile tanıştıran yeni diyaloglardan biri olacak.

