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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GİBTÜ Tıp Fakültesi eğitim hayatına başlıyor

İHA

GİBTÜ Tıp Fakültesi eğitim hayatına başlıyor

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Tıp Fakültesi bu yıl ilk öğrencilerini alacak. Uzun ve yorucu uğraşlar neticesinde YÖK’ten ve Sağlık Bakanlığı’ndan onay alarak hayata geçirilen tıp fakültesi 20222023 eğitim öğretim yılında 60 öğrenci ile eğitim hayatına başlıyor.
Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bazı programlarda ilk kez öğrenci almanın heyecanını yaşıyor. Rektör Hatipoğlu, 3 yıl gibi kısa bir süre zarfı içinde önemli işlere imza atarak, Gaziantep’e ve eğitim camiasına büyük katkı sağladıklarını ifade etti.
Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulduğu 2019 yılından beri akademik kadrosunu ve koşullarını başarıyla tamamlayarak kısa sürede birçok fakülte ve yüksekokul açmayı başardı. Bu yıl ilk mezunlarını veren GİBTÜ, yeni açılan bölümlere de öğrenci almaya hazırlanıyor. Bin 757 öğrencisi bulunan GİBTÜ, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bazı programlarında öğrenci almasıyla beraber, bünyesindeki öğrenci sayısını yaklaşık 2 bin 500’e çıkaracak.

“Yeni bölümler açıldı”
Üniversite hakkında bilgiler veren Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olmak üzere toplam öğrenci sayımız bin 757’dir. Bu yılda Tıp Fakültesi’ne 60, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına 30, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programına 40,öğrenci alımı ilk defa yapılacak. Öğrenci sayımızın 20222023 eğitim öğretim yılında 2 bin 500 civarında olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İslam Bilim ve Teknoloji bir arada
Hatipoğlu, Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Tıp Fakültesi’nin bu yıl ilk defa öğrenci kaydı yapacağını ifade etti. Nihat Hatipoğlu, İslam bilim ve teknolojinin beraber yürüyebileceğinin en güzel örneğini GİBTÜ olarak hayata geçirdiklerini söyledi. Hatipoğlu, “20222023 eğitim öğretim yılında 60 öğrenci ile tıp fakültesinde eğitime başlıyoruz” dedi.

“Yeni öğrencilerimizi bekliyoruz”
Hatipoğlu, “YÖK tarafından tanınan 60 öğrencilik kontenjanı ile eğitim faaliyetlerine başlamanın, ayrıca ülkemiz sağlık alanına ve yürüttüğü bölgesel kalkınma programındaki Tıp alanına katma değerli çalışmalar ile de katkıda bulunacak olmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Seçkin akademik kadrosu, iş birlikleri, araştırmacı odaklı eğitim sistemi, ArGe çalışmaları için altyapı ve olanakları ile öğrencilerimize önemli avantajlar sunacak olan fakültemiz yeni öğrencilerini bekliyor” dedi.

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