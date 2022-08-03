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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süt sağımı yaparken elektrik akımına kapılan adam kurtarılamadı

İHA

Süt sağımı yaparken elektrik akımına kapılan adam kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde süt sağım makinesiyle sağım yaparken elektrik akımına kapılan adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah erken saatlerde Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Yeniyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeniyazı Mahallesi'nde bulunan çiftlikte süt sağım makinesi ile süt sağımı yapan Abdülkadir Gül (45), elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası ağır yaralanan Gül, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti
Gül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdulkadir Gül'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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