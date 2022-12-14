AA

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu şempanze "Can", ziyaretçilerle oyun oynamayı çok seviyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 1,5 dönüm alanda oluşturulan, yazlık ve kışlık bölümü bulunan "Şempanze Adası"nda yaşamını sürdüren "Can", ziyaretçilerin en fazla zaman ayırdığı hayvanların başında geliyor.

Şempanze "Can", hayvanat bahçesi görevlileri tarafından özenle besleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, doğduktan sonra annesi tarafından terk edilen "Can"ı bakıcıların büyüttüğünü söyledi.

"Can"ın çok sevimli olduğunu belirten Özsöyler, şöyle devam etti:

"Can 5 yıl önce sezaryenle dünyaya geldi. Zaman zaman eve götürdük, burada baktık. Özel sütle besliyoruz. Mineralli mamalarla besledik. Şu anda 6. yaşına giriyor. Bizi annesi gibi görüyor. Annesinin ilk yavrusu olduğu için bakamamıştı, şimdi annesinin 2. yavrusu oldu. Kardeşiyle buluşturacağız, ondan sonra da hepsini bir aile yapacağız. Hep beraber aile olarak yaşayacaklar."

"ZİYARETÇİLERLE İÇ İÇEDİR"

Şempanze "Can"ın kafesinden dışarı çıktığı zaman mutlu olduğunu dile getiren Özsöyler, "Can bütün ziyaretçilerle iç içedir. Oyun oynamayı çok seviyor. Belirli aralıklarla dışarıya çıkarıp dolaştırıyoruz. Belli bir süre kapalı ortamda kalınca sıkılıyor. Çıkarken de ziyaretçilerle geziyor ve oynamak istiyor." dedi.

Özsöyler, "Can"a yazlık ve kışlık menüler hazırladıklarını, hayvanat bahçesindeki bütün hayvanlara özenle baktıklarını anlattı.

"Şempanze Adası"nda yaşamını sürdüren maymun ve şempanzelerin ziyaretçilerle keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Kışın ayrı, yazın ayrı menü oluşturuyoruz. Özellikle yazın daha serin tutucu, kışın ise daha fazla enerji veren ve sıcak tutan yiyecekler veriyoruz. En çok muzu seviyorlar. Muz, marul, kivi, ananas en sevdikleri."

Özsöyler, 14 Aralık Dünya Maymunlar Günü'ne değinerek, "Bu günü doğum günü olarak görüyoruz ve farkındalık oluşturmak için 14 Aralık Maymunlar Günü'nü kutluyoruz." ifadesini kullandı.