Gaziantep’e bağlı Kozluca Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuklu Fatma ve Cuma Çelik çiftinin üçüncü çocukları Gül Gonca Çelik, 15 Mart 2008 tarihinde evden halasının yanına gitmek için ayrıldı ve eve bir daha geri dönmedi. Kızının kaybolduğu gün polise giden Cuma Çelik 12 senedir kızını arıyor.

12 yıl önce kaybolup, bir daha haber alınamayan Gül Gonca Çelik

ŞÜPHELİ KİRACI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Habertürk’ten ,Emrah Doğru’nun haberine göre, 2012 yılına kadar olayla ilgili hiçbir gelişme yaşanmamasının ardından polis ekipleri, Gül Gonca Çelik’in amcasının kiracısı olan Vahap G.’nin (31),Gül Gonca kaybolduktan kısa bir süre sonra taşındığını tespit etmiş ve bununla birlikte Gül Gonca’ya arkadaşlık teklif ettiği mektupları bulunmuştu. Polis ekipleri bu gelişmenin ardından Vahap G.’yi gözaltına almıştı. Kriminal laboratuvara gönderilen mektubun Vahap G. tarafından yazıldığının ortaya çıkması üzerine Vahap G. tutuklanmış ancak 45 gün tutuklu kalan şüpheli Vahap G., kriminal raporuna rağmen ilk duruşmada serbest bırakılmıştı.

Gül Gonca Çelik, kaybolduğunda henüz 10 yaşındaydı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 9 SENE ÖNCE TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak 2012 yılında Gül Gonca Çelik’in bulunması için talimat vermişti ama olayda herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, kayıp Gül'ün bulunması için bizzat talimat vermişti..

“TAM 12 YIL OLDU, BENDE DAYANACAK GÜÇ KALMADI”

Olayla ilgili olarak Habertürk'e konuşan acılı baba Cuma Çelik, “12 senedir kızımı arıyorum. Kaybolduğu ilk gün polise gittim, 24 saat sonra 'kayıp bildirisi yayınlarız' dediler. Her yere dilekçe gönderdim, başvurmadığım yer kalmadı. Hiçbir sonuç yok. Başlarda avukatım yoktu, şimdi kızımın dosyasıyla Avukat Uğur İbili ilgileniyor. Ben kalp hastasıyım gücüm kuvvetim kalmadı. Şüphelilerin peşinde ben koşuyorum. Konuyu aydınlatabilecek mektuplar vardı ama şimdi hiçbiri ortada yok. Olaydan bu yana kaç tane savcı değişti. Kızımın ne ölüsüne ne de dirisine ulaşabildik” ifadelerini kullandı.

Habertürk'e konuşan 12 yıldır kayıp kızını arayan acılı baba Cuma Çelik...

"BASKI YAPILARAK KABUL ETTİRİLMEYE ÇALIŞILMIŞ"

Habertürk'e açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise Avukat Uğur İbili ise şunları söyledi: “Olay 2009 yılında gerçekleşiyor. Gül Gonca Çelik, halasına giderken evlerinin önünden kayboluyor. Sonrasında da süreç başlıyor. İlk bakmamız gereken yer ‘Bakkal Yaşar’ denilen şahıs. Bu şahıs mahallenin bakkalı. Kız kaybolmadan önce kendisinden yaşça büyük bir şahısla o bakkala gelip sigara aldığı söyleniyor. Bakkal Yaşar bu konudaki ifadeleri net olmaktan çok uzak. O dönemde verdiği ifadeleri incelediğimizde şahsı tarif etmeye çalışmış, birkaç ay sonra ise öyle bir şahsı hatırlamadığını söylemiş. Zaten geçtiğimiz aylarda da Star TV’de ekranlara gelen 'Gerçeğin Peşinde' adlı programına da bağlandığında yine şahısla ilgili bilgi veremediği dikkat çekici. Cuma Bey o süreçte hayli bir mücadele etmiş; fakat 2009 yılından 2011 yılına kadar etraflıca bir çalışma yapılmamış. 2012 yılında konuyla ilgili olarak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşılmış ve ondan rica edilmiş. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Gaziantep’te özel bir ekip kurulmuş ve yapılan çalışmalar neticesinde aynı sokakta oturdukları Vahap Güneş isimli şahsa ulaşılmış. O günlerde yanlış hatırlamıyorsak 18-19 yaşlarında olan Vahap Güneş’in ifadesi alınmış. Benim görüşüme göre baskı yapılarak olay Vahap Güneş’e kabul ettirilmeye çalışılmış. Şahıs hakkında 'adam öldürmekten' dolayı iddianame hazırlanmış; ancak iddianame ağır ceza mahkemesince kabul edilmeyince Vahap Güneş 45 günün sonunda tahliye edilmiş. Daha sonra Vahap Güneş’in tüm ailesinin ifadeleri alınmış. İfadelerin hepsini satır satır okudum. Benim görüşüme göre ailenin ve Vahap Güneş’in bu olayla pek bir alakası yok. Kanaatime göre kurulan özel ekip ortaya bir şeyler koymak adına böyle bir girişimde bulunmuşlar. O tarihten bu yana da bir daha Vahap Güneş’le ilgili herhangi bir işlem daha yapılmamış”.

Kayıp Gonca Gül'ün davasına bakan Avukat Uğur İbili Habertürk'e konuştu...

“HAYATTA OLSAYDI EĞER BİR İPUCU GÖNDEREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Avukat İbili konuşmasının devamında şu sözleri dile getirdi: “Bu kadar sürede ise dava dosyası altı klasör olmuş ama bu altı klasörün, beş klasörü boş evrak diyebilirim. Sadece bir klasörlük önemli evrak. Bu evraktaki bu ifadeleri inceledik ve dikkat çeken kısımlara rastladık. Sözgelimi olaydan yaklaşık 5,6 yıl sonra aileyi tanıyan bazı kişiler ‘kızınız fuhşa bulaştı, buradaki Gaziantep otogarının arka tarafında fuhuş yapılan yerler vardı orada birileri görmüş, oralarda takılıyormuş’ diye ifadeler vermiş. Tabii bu kişilerin üzerine gidildiğinde şahıslar geri çekilip, ifadelerinde bazı değişikliğe giderek, "Biz bundan duymuştuk o da öldü, bizim bildiğimiz bir şey yok' diye konuşmuşlar. Bizim kanaatimiz şudur; o dönemde mahallelerin etrafındaki evler hep eski Antep evi, bu evlerinin içinde kuyular, mağara benzeri yerler var. O günlerde Gül Gonca öldürülmüşse buralara atılmış ihtimali yüksek. O mekânlarla ilgili herhangi bir inceleme yapılmamış. Emniyet müdürü baba Cuma Çelik'e, 'Kızınız şu anda hayatta olsaydı 21-22 yaşında olacaktı. Hayatta olsaydı en azından bir ipucu gönderebileceğini düşünüyorum. Benim kanaatim muhtemelen öldüğü olabileceği yönünde'. Peki gelinen noktada hukuki olarak ne yapılabilir? Biz savcıyla görüştük ve savcı da işin üstüne gideceğini söylemişti ama Cuma beyin ifade etmiş olduğu şüpheli sayısı oldukça fazla olduğu için ve bu kişilerin de çoğu olayla ilgili pek bir bilgi sahibi olmadıkları için, dosya çıkmaza girmiş durumda. Yani şu an için söyleyebileceğim şeyler soyutun ötesine gitmiyor somut bir bilgi yok. Bizim amacımız aslında bu konunun gündüz kuşağında televizyonda işlenmesiydi. Star Tv’deki programda olayla ilgili az çok bilgisi olanlar arayıp ifade vermeye başlamışlardı ama olay programdan kaldırıldı” .