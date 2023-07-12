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        Gaziantep'te duvar iş yerinin üzerine çöktü: Yaralılar var

        Gaziantep'te bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonucu, binanın altındaki iş yerinde bulunan 4 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 11:49
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir binanın duvarı çöktü, 4 kişi yaralandı.

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        Yeditepe Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yan duvarının çökmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

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        Çökme sonucu, binanın altındaki iş yerinde bulunan 4 kişi yaralandı.

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        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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        #gaziantep haberleri
        #şahinbey
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