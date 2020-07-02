İHA

Gaziantep Emniyeti Şehitkamil ilçesinde bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen 11 farklı hırsızlık olayına ilişkin yaptığı çalışma sonucu iki hırsızlık şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında ortaya çıkan suç kayıtları polisleri bile şaşkına çevirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 25, diğerinin 14 olmak üzere 39 farklı suçtan kayıtları oldukları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

Şahinbey ilçesine bağlı Suyabatmaz Mahallesi'nde otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polisler olay mahallinde yaptıkları çalışma ve inceledikleri kamera kayıtları sonucu bir hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi.

Hırsızlık Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.