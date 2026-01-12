Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti... 17 yaşındaki genç hayattan koptu | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti... 17 yaşındaki genç hayattan koptu

        Gaziantep'te iki grup arasında bıçaklı bir kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki Mustafa Demir hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:18 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşındaydı... Tartışma kanlı bitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Mustafa Demir (17) hayatını kaybetti, arkadaşı C.N.S. (17) ise ağır yaralandı.

        TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Nuripazarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        2 ARKADAŞ YARALANDI

        Kavgada Mustafa Demir ve arkadaşı C.N.S. ağır yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından 2 yaralı özel hastaneye kaldırıldı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Demir doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa Demir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        C.N.S.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından kaçan şüphelilerden Y.H, M.H, ve A.A. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız