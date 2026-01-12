Gaziantep'te iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti... 17 yaşındaki genç hayattan koptu Gaziantep'te iki grup arasında bıçaklı bir kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki Mustafa Demir hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı

Giriş: 12.01.2026 - 12:18

