Gaziantep'te iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti... 17 yaşındaki genç hayattan koptu
Gaziantep'te iki grup arasında bıçaklı bir kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki Mustafa Demir hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Mustafa Demir (17) hayatını kaybetti, arkadaşı C.N.S. (17) ise ağır yaralandı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Nuripazarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
2 ARKADAŞ YARALANDI
Kavgada Mustafa Demir ve arkadaşı C.N.S. ağır yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından 2 yaralı özel hastaneye kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Demir doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa Demir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
C.N.S.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan şüphelilerden Y.H, M.H, ve A.A. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.