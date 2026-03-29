Gaziantep'te kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı... 23 yaşındaki sürücü kazada can verdi

Gaziantep'te madende çalışan kamyon uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü 23 yaşındaki Yasin Soylu hayatını kaybetti.

KAMYON UÇURUMA YUVARLANDI

İHA'daki habere göre kaza; Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan Yasin Soylu'nun (23) kullandığı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Devrilen araçta yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

OLAY YERİNDE YANGIN ÇIKTI

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri araç sürücüsü Yasin Soylu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.