        Gaziantep'te kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı... 23 yaşındaki sürücü kazada can verdi

        Gaziantep'te kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı... 23 yaşındaki sürücü kazada can verdi

        Gaziantep'teki bir maden ocağında kamyon uçuruma yuvarlandı. Devrilen araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 23 yaşındaki sürücü Yasin Soylu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 12:59 Güncelleme:
        23 yaşındaki sürücü kazada can verdi
        Gaziantep'te madende çalışan kamyon uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü 23 yaşındaki Yasin Soylu hayatını kaybetti.

        KAMYON UÇURUMA YUVARLANDI

        İHA'daki habere göre kaza; Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan Yasin Soylu'nun (23) kullandığı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

        ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

        Devrilen araçta yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

        OLAY YERİNDE YANGIN ÇIKTI

        Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri araç sürücüsü Yasin Soylu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

