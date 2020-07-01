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Gaziantep'te otogara alınmayan asker yakınları otogar dışında eğlendi!

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenlerinin geçici olarak yasaklanmasına rağmen Gaziantep'te vatandaşlar, otogar dışında askere giden yakınlarını uğurladı, sosyal mesafeyi hiçe saydı. İzmit, İzmir, Karaman ve Denizli'de de benzer manzaralar vardı

Gaziantep
HABERTURK.COM / Ajanslar

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, toplantıların yanı sıra otogarlarda toplu asker uğurlamalarını da geçici olarak durdurdu.

Bu kapsamda Gaziantep'te otogar içerisine sadece asker, anne ve babası alındı. İçeriye alınmayanlar ise sosyal mesafeyi hiçe sayıp kapıda yoğunluk oluşturarak slogan attı.

Polis ekipleri de vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulundu.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

İzmit´te asker uğurlama töreni için Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali´ne gelenler, yoğunluk oluşmasına neden oldu. Yakınlarını askere gönderecek kişiler, akşam saatlerinden itibaren terminale gelmeye başladı. Yakınlarını askere uğurlamak isteyenler, zaman zaman sosyal mesafe kuralını da ihlal etti.

Bazı kişilerin terminal binası içinde meşaleler yakıp slogan attığı görüldü. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi ve terminal binası içerisinde bulunan kişilerin bir arada bulunmaması için sık sık ekip aracından uyarı anonsları yaptı. Yoğunluğun azalmaması nedeniyle polis ekipleri, terminal binasına giriş kapısı önünde bekleyerek, yalnızca yolcular ve birinci derece yakınlarının içeri girmesine izin verdi.

POLİSTEN 'MASKE TAKIN' UYARISI

Karaman'da vatani görevini yapmak için birliklerine gidecek askerlerin uğurlanması sırasında koronavirüs unutuldu. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken, kalabalık maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmedi. Askerler, arkadaşları tarafından omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Polis ekipleri ise asker adaylarına ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı.

DENİZLİ'DE KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

DENİZLİ'de asker uğurlaması nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.

Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılanlar, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı.

Vatandaşlar, asker uğurlamasına katılmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'ne akın etti. Terminal, koronavirüse rağmen kalabalık görüntülere sahne oldu.

Askere gidecek olanlar, yakınlarına sarılıp vedalaştı. Bazı asker yakınları, yan yana geçerek toplu fotoğraf çekimleri yaptı. Bazı vatandaşlar ise askere gidecek kişileri omuzlarına alıp sloganlar attı. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, polis ekipleri sık sık terminaldeki vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İZMİR'DE 'SOSYAL MESAFESİZ' ASKER UĞURLAMASI

İzmir'de bazı vatandaşlar, askere giden yakınlarını uğurlamak için otogara akın etti. Vatandaşlar, bazı asker adaylarını omuzlarda taşırken, bazıları da havaya atıldı.

Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen askerler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'En büyük asker bizim asker' gibi sloganlar ile otobüslere bindirildi.

Uğurlama törenine katılanların çoğunun maske kuralına uyduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.

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