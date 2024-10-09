Gaziantep'te otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.
Muhammet Hanil idaresindeki otomobil, merkez Şahinbey ilçesi Yeşilvadi yolunda refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki 4 yaralı ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.