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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Gaziantep'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 02:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 02:30
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        Gaziantep'te silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı'nın haberine göre;, Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. silahla, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan A.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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        #gaziantep
        #şahinbey
        #Son dakika haberler
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