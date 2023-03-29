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Haberler Gündem Trafik Gaziantep Tramvay Durakları: Gaziantep Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
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Gaziantep tramvay durakları: Gaziantep tramvay hattı, güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri

Gaziantep'de sıklıkla tercih edilen tramvay ulaşım yoluna dair düzenlenen sefer saatleri ve güzergah bilgilerini sizler için paylaştık.

Gaziantep Tramvay Durakları: Gaziantep Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
HABERTURK.COM

Gaziantep Tramvay Durakları

Gaziantep tramvay hattı birden fazladır. Öncelikle sizlere T1 hattından bahsedelim.

  • - İbn-i Sina, Akkent, Akkent Meydanı, Akkent Parkı, Karataş 1.Bölge, Karataş Merkez, Şahinbey Parkı, Güneykent, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Binevler, Rasaf Yolu, Kadı Değirmeni, Harikalar Diyarı, Masal Parkı, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Gazi Muhtar Paşa, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gar.

Eğer gara gideceksiniz ve bineceğiniz güzergahta T1 hattı varsa kesinlikle kullanmalısınız. Rahatlıkla yolculuk yapabilirsiniz. Gaziantep tramvay sefer saatleri ise 06.00- 23.30 arasındadır ve sefer aralıkları da 6-7 dakikadır.

Gaziantep T2 Tramvay Durakları

Bir diğer tramvay hattı da Adliye- Gar güzergahıdır. Şimdi Gaziantep tramvay durakları isimleri neler, onlara bakalım:

  • - Adliye, Kolej Vakfı, Güvenevler, Duisburg, İbrahimli Merkez, Ali İhsan Göğüş, Olimpik Havuz, Sanko Okulları, Harikalar Diyarı, Masal Parkı, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Gazimuhtar Paşa, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Gar.

Bu hattın sefer saatleri de T1 hattı ile aynıdır fakat bekleme süreleri farklıdır. İki tramvay arası 13 dakikadır.

Gaziantep T3 Tramvay Durakları

T3 hattı da Adliye- Burç güzergahındadır. İşte durakları da şu şekilde:

  • - Adliye, Kolej Vakfı, Güvenevler, Duisburg, İbrahimli Merkez, Ali İhsan Göğüş, Olimpik Havuz, Sanko Okulları, Kadı Değirmeni, Rasaf Yolu, Binevler, Tıp Fakültesi, Gaün ve Burç Kavşağı.

Durak isimleri bilgisinin yanı sıra sefer saatleri de 06.08’de başlar ve 23.30’da biter. İki sefer arası ise 9 dakikadır.

Gaziantep Tramvay Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika?

Merak edilen bir başka konu ise Gaziantep tramvay durakları arası mesafe kaç dakika? Her durak arası mesafe ortalama 2 ya da 3 dakika sürüyor. Eğer yabancıysanız ve tam olarak hangi hattı kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız resmi web sitesinden güzergahlara bakabilirsiniz ve kendi bulunduğunuz konumla karşılaştırabilirsiniz.

Şehir içerisinde en sık kullanılan hat T1’dir. Diğer hatlar da her gün düzenli olarak sefer yapıyor.

Genel olarak bakıldığında da hatların yolculuk süresi ortalama 35- 40 dakika sürüyor. Ayrıca;

  • - Gaziulaş olarak her türlü ulaşımın sağlandığı sistemde siz de tramvay kullanarak rahat bir yolculuk yapabilirsiniz.
  • - Bazı durumlarda seferlerde gecikmeler yaşanabilir ama bunun yoğunluğa bağlı olduğunu düşünebilirsiniz.
  • - Böyle zamanlarda, belli saatlerde bir önceki sefere yetişerek gideceğiniz yere rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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