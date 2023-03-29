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Haberler Gündem Trafik Kayseri Tramvay Durakları: Kayseri Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
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Kayseri tramvay durakları: Kayseri tramvay hattı, güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri

Kayseri'de vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen tramvay ulaşım sisteminin sefer saatlerini, güzergahını ve duraklarını sizler için derledik.

Kayseri Tramvay Durakları: Kayseri Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
HABERTURK.COM

Kayseri Tramvay Durakları

Kayseri’de yapılan raylı sistem orada yaşayan vatandaşlar için oldukça iyi bir gelişme. Çünkü şehir içi ulaşım konusunda tramvay çalışanlara, işe gidenlere ve ihtiyacı olanlara zaman kazandırıyor, trafikten uzaklaşmalarını sağlıyor.

Şimdi size Kayseri tramvay durakları isimleri neler bunları aktaracağız:

  1. T1 Tramvay Hattı: İldem 5- Organize Sanayi
  • - İldem 5, İldem 4, İldem 3, İldem 2, İldem 1, Millet, Toki Kavşağı, Beyazşehir, Gesi Kavşağı, Ahi Evran, Cırgalan, Harikalar Diyarı, Kumarlı, Gökkent, Mimarsinan Kavşağı, Doğu Terminali, Yıldızevler, Çifte Kümbet, Erciyesevler, Tuna, Alparslan, Fuzuli, Büyükşehir Belediyesi, Hunat Hatun, Cumhuriyet Meydanı, Düvenönü, Eski Sanayi, Aydınlıkevler, Karayolları, Osman Kavuncu, Yeni Sanayi, Esentepe, Yazı Bağları, Köprülü Kavşak, Stadyum, Sakarya, Keykubat, Anafartalar, Selimiye, Belsin Kürsü, 19 Mayıs, Tınaztepe, Organize Sanayi.

Bu durakların herhangi birinde inmeniz gerekiyorsa T1 tramvay hattı sizin için uygundur. Aynı zamanda sefer saatleri 00.39’da başlar, 23.54’te biter. Sefer sıklığı ise 10 dakika ve sefer süresi de 70 dakikadır.

  1. T2 Tramvay Hattı: Talas Cemil Baba- Cumhuriyet Meydanı
  • - Talas Cemilbaba, Talas Belediyesi, Bahçelievler, Yurtlar Bölgesi, Kızılay Kan Merkezi, Lojmanlar, Hastaneler, Erciyes Üniversitesi, Teknopark, Şht. Furkan Doğan, Şht. Mustafa Şimşek, Sema Yazar Parkı, Tuna, Alparslan, Fuzuli, Büyükşehir Belediyesi, Hunat Hatun, Cumhuriyet Meydanı.

Haftanın her günü seferi olan T2 hattı da ortalama 35- 40 dakika kadar sürüyor.

  1. T3 Tramvay Hattı: İldem 5- Kumsmall AVM

Bu hattın diğerlerinden farklı olduğunu söylemek gerekiyor: Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma projesi olarak geçen bu hat, 66 ayrı istasyondan geçecek ve kesintisiz bir güzergahı olacak. Bu sebeple de 30 kilometrelik bir yola hazır olun.

Henüz açılışı da yapılmayan bu hat için çalışmalar devam ediyor.

T3 Kayseri tramvay hattı tamamlandığı zaman günlük kullanan vatandaşlar için aktarmasız ve rahat bir yolculuk başlayacak. Bu sebeple de çalışmaların nasıl gittiğiyle ilgili bildirimler heyecanla takip ediliyor.

Kayseri Tramvay Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika?

Her durak arası mesafe yoğunluğa ve saate bağlı olarak ortalama 2- 3 dakika kadar sürüyor. Eğer birini kaçırırsanız diğer tramvayı beklemeniz gerekecek. Ortak duraklarda bekleme yapabilirsiniz ama burada da her gelene binmemeniz gerektiğini bilmelisiniz.

Bir diğer seçenek de sefer saatlerine bakmak olacak. Hangi hat hangi aralıklarla geçiyorsa kendinizi ona göre ayarlayıp çıkabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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