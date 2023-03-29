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Haberler Gündem Trafik Antalya Tramvay Durakları: Antalya Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
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Antalya tramvay durakları: Antalya tramvay hattı, güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri

Antalya’da yaşıyorsanız ve tramvay kullanmayı sevenlerdenseniz o zaman bu yazıyı çok dikkatli okumalısınız. Eğer tramvay duraklarının isimlerini öğrenmek ve takip edebilmek istiyorsanız size rehber olacak bir yazı hazırladık.

Antalya Tramvay Durakları: Antalya Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
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Antalya tramvay durakları son zamanlarda fazlasıyla merak ediliyor. Okumaya başlayın ve Antalya tramvay hattı, güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri neler, hepsini öğrenin.

İşte bilmeniz gereken bütün detaylar!

Antalya Tramvay Durakları

Antray olarak bilinen Antalya tramvay hattı T1A’dır. Peki Antalya tramvay durakları isimleri neler?

  • - Havalimanı, Yonca Kavşak, Sinan, Yenigöl, Altınova, Cırnık, Demokrasi, Topçular, Kışla, Meydan, Burhanettin Onat, Doğu Garajı, İsmetpaşa, Muratpaşa, Şarampol, Sigorta, Emniyet, Çallı, Dokuma, Pil Fabrikası, Otogar, Vakıf Çiftliği, Ferrokrom, Kepezaltı, Fatih

İşte en bilinen Antalya tramvay hattı güzergahı bu şekildedir. Eğer bu duraklar üzerinden giden bir yolunuz varsa ferah bir hava da almak istiyorsanız tramvayı kullanabilirsiniz.

Antalya tramvay sefer saatleri ise hattına göre değişiyor. T1A sefer saatleri 05.23 ila 23.05 arasındadır ve sefer aralıkları da 14 dakikadır. Bu sebeple birini kaçırırsanız diğerini de bekleyebilirsiniz.

Diğer Antalya Tramvay Hatları

Antalya’nın en yaygın tramvay hattı olan T1A dışında da üç hattı bulunuyor. Bu hatlar çok fazla kullanılmıyor olsa da yine de şehir içi ulaşım açısından oldukça önemliler.

Peki bu hatların güzergahı ne? Hangi duraklardan geçiyorlar?

  1. T1B Tramvay Hattı: Expo- Fatih
  • - Expo, Aksu, Kurşunlu, Anfaş- Pınarlı, Yonca Kavşak, Sinan, Yenigöl, Altınova, Cırnık, Demokrasi, Topçular, Kışla, Meydan, Burhanettin Onat, Doğu Garajı, İsmetpaşa, Muratpaşa, Şarampol, Sigorta, Emniyet, Çallı, Dokuma, Pil Fabrikası, Otogar, Vakıf Çiftliği, Ferrokrom, Kepezaltı, Fatih

Eğer yolunuz bu durakların geçtiği istikametteyse de T1B hattına binebilirsiniz. Buradaki fark ise havalimanı yoluna dönmüyor oluşudur. Onun dışında geçilen durakların çoğu aynıdır. T1B hareket saatler ise 05.15’te başlar, 22.45’te biter. Buna ek olarak sefer aralıkları da 14 dakikadır.

  1. T3 Tramvay Hattı: Varsak- Müze
  • - Varsak, Kepezpark, Aktoprak, Aydoğmuş, Karşıyaka, Şelale, Süleyman Demirel, Ulubatlı Hasan, Fevzi Çakmak, Kuzeyyaka, Gazi, Sütçüler, Gündoğdu, Yeşilırmak, Kepez Belediye, Şehitler Parkı, Erdem Beyazıt Km., Yıldırım Beyazıt, Zafer, Atatürk, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Üniversite Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Müze.

Eğer Antalya müzelerini gezmek istiyorsanız binmeniz gereken tramvay T3’tür. Bu hattın son durağı Müze’dir ve burada gezebileceğiniz güzel yerler bulunuyor. Aynı zamanda önemli parklardan ve alanlardan da geçen tramvay güzergahı 05.30’da başlıyor, 22.45’e kadar seferleri devam ediyor.

  1. T2 Tramvay Hattı: Zerdalilik- Müze
  • - Zerdalilik, Işıklar, Işıklar-2, Belediye, Üç Kapılar, Kale Kapı, Cumhuriyet Meydanı, Selekler, Meslek Lisesi, Barbaros, Müze

Bu seferin saatleri de 07.00 ile 22.30 arasındadır. Sefer sıklığı ise 30 dakikadır. Eğer isterseniz bekleyebilirsiniz.

Antalya Tramvay Durakları Arası Mesafe Kaç Dakika?

En çok merak edilen konulardan birisi de her durak arasının ne kadar olduğudur. Aslında bu duraklar arası yol mesafesine göre değişiyor ama genelde duraklar arası 3 ya da 4 dakika sürebiliyor. Bu da yoğunluğa, binen ve inen yolcu sayısına göre farklılık gösteriyor.

Eğer Antalya’da tramvay kullanacaksanız gideceğiniz güzergahı biliyor olmalısınız. Hangi durakta inmeniz gerektiği konusunda bilgi sahibi olduğunuzda sizin için de rahat bir yolculuk olacaktır. Aynı zamanda bir önceki durakta kalkarsanız rahatlıkla inebilirsiniz.

İşte sizler için rehber olacak Antalya tramvay durakları hakkında bilgileri paylaştık. Bu bilgileri bir kenara not edin ve kendiniz için bir rota oluşturun.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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