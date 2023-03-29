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Eskişehir tramvay hattı, güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri hakkında bilmeniz gerekenleri paylaşacağız.

Eskişehir Tramvay Durakları

ESTRAM, yani Eskişehir tramvayı hangi güzergahtan geçiyor? Aslında Eskişehir’de toplamda 13 tramvay hattı bulunuyor. Aynı zamanda 109 tramvay durağından geçiyor.

Eskişehir tramvay hattı güzergahı Kumlubel durağından başlıyor ve Güney’de yer alan 75. Yıl durağına kadar gidiyor. Bu arada da çok fazla duraktan geçiyor. İşte sırayla Eskişehir tramvay durakları isimleri:

Çankaya- Osmangazi Üniversitesi

- Çankaya, Nasreddin Hoca, Yenikent, Piri Reis, İtfaiye, Gültepe, Halk, Millet, Osmangazi Üniversitesi, Porsuk, Büyükdere, Göztepe, Atatürk Bulvarı, Vişnelik, Stadyum, Çarşı, Yıldız, Mamure, Opera.

Bu hat her gün 23.30- 23.50 saatleri arasında çalışıyor.

Çarşı- Opera- Kumlubel Tramvayı

- Çarşı, Yıldız, Mamure, Opera, Büyük Park, Gaffur Okkan, Sıhhiye, Kumlubel.

Diğer hatlara göre biraz daha kısa olan bu tramvay da yine gece kullanılan bir hat. Bu hat her gün 00.04’te başlıyor ve 23.49’da bitiyor. 10 dakikada bir geçen tramvayı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Çarşı- Osmangazi

- Çarşı, Stadyum, Vişnelik, Atatürk Bulvarı, Göztepe, Büyükdere, Porsuk, Osmangazi Üniversitesi

Bu hattın sefer saatleri ise şu şekilde: 00.05- 23.54 arasındadır ve 8 dakika aralıklarla geliyor.

Çarşı- Otogar

- Çarşı, Belediye, Atatürk Lisesi, Alanönü, Gökmeydan, Devlet Hastanesi, Borsa, Otogar

00.05’te başlayan seferler 23.58’e kadar sürüyor. Yani neredeyse 24 saat boyunca sefer var. üstelik 1- 5 dakika aralıklarla çalışıyor.

Çarşı- Şehir Hastanesi

- Çarşı, Belediye, Atatürk Lisesi, Alanönü, Gökmeydan, Devlet Hastanesi, Yunusemre, Yunuskent, Yenidoğan, Ertaş, Emek, Tarih Bulvarı, 71 Evler, Açelya, Yaşar Kemal, Öykü, Park, Şehir Hastanesi

Eskişehir tramvay sefer saatleri bu hat için 06.27 ila 23.39 arasındadır ve sefer sıklığı 10 dakikadır.

Çarşı- SSK

- Çarşı, İsmet İnönü, Ulus Meydanı, Bağlar, Anadolu Üniversitesi, Hava Müzesi, Eczacılık, Uluönder, SSK

Eskişehir’deki 6. Hattın sefer saatleri de 00.00- 23.51 arasıdır ve sefer sıklığı 4- 5 dakikadır.

Kumlubel- Şehir Hastanesi

- Kumlubel, Sıhhiye, Gaffur Okkan, Büyük Park, Opera, Mamure, Yıldız, Çarşı, Belediye, Atatürk Lisesi, Alanönü, Gökmeydan, Odunpazarı Belediyesi, Yunusemre, Yenidoğan, Ertaş, Emek, Tarih Bulvarı, 71 Evler, Açelya Yaşar Kemal, Öykü, Park, Şehir Hastanesi

En uzun hatlardan birisi olan Kumlubel- Şehir Hastanesi hattı da oldukça fazla kullanılıyor. Sefer saatleri 06.10- 23.30’dur.

Osmangazi Üniversitesi- 75. Yıl

- Osmangazi Üniversitesi, Porsuk, Büyükdere, Göztepe, Atatürk Bulvarı, Vişnelik, Stadyum, Belediye, Atatürk Lisesi, Alanönü, Gökmeydan, Devlet Hastanesi, Yunusemre, Yunuskent, Yenidoğan, Ertaş, Emek, Tarih Bulvarı, 71 Evler, Açelya Yaşar Kemal, Öykü, Sultandere, 75. Yıl

Sefer saatleri 05.40- 23.25’dir.

Osmangazi Üniversitesi- SSK

- SSK, Eczacılık Fakültesi, Hava Müzesi, Anadolu Üniversitesi, Bağlar, Ulus Meydanı, İsmet İnönü, Çarşı, Stadyum, Vişnelik, Atatürk Bulvarı, Göztepe, Büyükdere, Porsuk, Osmangazi Üniversitesi

Hattın sefer saatleri 06.14- 23.50’dir.

Otogar- Osmangazi Üniversitesi

- Otogar, Borsa Yunuskent, Devlet Hastanesi, Gökmeydan, Alanönü, Atatürk Lisesi, Belediye, Stadyum, Vişnelik, Atatürk Bulvarı, Göztepe, Büyükdere, Porsuk, Osmangazi Üniversitesi.

Bu hatlara ek olarak Otogar- SSK, SSK_ Batıkent ve SSK- Çamlıca tramvay hatları da bulunuyor. Gideceğiniz yeri iyi bilmelisiniz. Böylece hangisinin istikametinin doğru olduğunu da fark edebilirsiniz.

Eskişehir tramvay durakları arası mesafe ise her durak arası saate yoğunluğa bağlı olarak 3- 4 dakika arasında değişiyor.