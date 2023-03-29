Eskişehir Tramvay Durakları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Eskişehir Tramvay Durakları: Eskişehir Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
ABONE OL

Eskişehir tramvay durakları: Eskişehir tramvay hattı, güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri

Eskişehir, tramvayı fazlasıyla kullanışlı ve sıklıkla tercih ediliyor. Eskişehir tramvay durakları hangileri ve güzergahı nedir merak ediyorsanız yazıyı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Eskişehir Tramvay Durakları: Eskişehir Tramvay Hattı, Güzergahı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri
HABERTURK.COM

Eskişehir tramvay hattı, güzergahı, durak isimleri ve sefer saatleri hakkında bilmeniz gerekenleri paylaşacağız.

Eskişehir Tramvay Durakları

ESTRAM, yani Eskişehir tramvayı hangi güzergahtan geçiyor? Aslında Eskişehir’de toplamda 13 tramvay hattı bulunuyor. Aynı zamanda 109 tramvay durağından geçiyor.

Eskişehir tramvay hattı güzergahı Kumlubel durağından başlıyor ve Güney’de yer alan 75. Yıl durağına kadar gidiyor. Bu arada da çok fazla duraktan geçiyor. İşte sırayla Eskişehir tramvay durakları isimleri:

  1. Çankaya- Osmangazi Üniversitesi
  • - Çankaya, Nasreddin Hoca, Yenikent, Piri Reis, İtfaiye, Gültepe, Halk, Millet, Osmangazi Üniversitesi, Porsuk, Büyükdere, Göztepe, Atatürk Bulvarı, Vişnelik, Stadyum, Çarşı, Yıldız, Mamure, Opera.

Bu hat her gün 23.30- 23.50 saatleri arasında çalışıyor.

  1. Çarşı- Opera- Kumlubel Tramvayı
  • - Çarşı, Yıldız, Mamure, Opera, Büyük Park, Gaffur Okkan, Sıhhiye, Kumlubel.

Diğer hatlara göre biraz daha kısa olan bu tramvay da yine gece kullanılan bir hat. Bu hat her gün 00.04’te başlıyor ve 23.49’da bitiyor. 10 dakikada bir geçen tramvayı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

  1. Çarşı- Osmangazi
  • - Çarşı, Stadyum, Vişnelik, Atatürk Bulvarı, Göztepe, Büyükdere, Porsuk, Osmangazi Üniversitesi

Bu hattın sefer saatleri ise şu şekilde: 00.05- 23.54 arasındadır ve 8 dakika aralıklarla geliyor.

  1. Çarşı- Otogar
  • - Çarşı, Belediye, Atatürk Lisesi, Alanönü, Gökmeydan, Devlet Hastanesi, Borsa, Otogar

00.05’te başlayan seferler 23.58’e kadar sürüyor. Yani neredeyse 24 saat boyunca sefer var. üstelik 1- 5 dakika aralıklarla çalışıyor.

  1. Çarşı- Şehir Hastanesi
  • - Çarşı, Belediye, Atatürk Lisesi, Alanönü, Gökmeydan, Devlet Hastanesi, Yunusemre, Yunuskent, Yenidoğan, Ertaş, Emek, Tarih Bulvarı, 71 Evler, Açelya, Yaşar Kemal, Öykü, Park, Şehir Hastanesi

Eskişehir tramvay sefer saatleri bu hat için 06.27 ila 23.39 arasındadır ve sefer sıklığı 10 dakikadır.

  1. Çarşı- SSK
  • - Çarşı, İsmet İnönü, Ulus Meydanı, Bağlar, Anadolu Üniversitesi, Hava Müzesi, Eczacılık, Uluönder, SSK

Eskişehir’deki 6. Hattın sefer saatleri de 00.00- 23.51 arasıdır ve sefer sıklığı 4- 5 dakikadır.

  1. Kumlubel- Şehir Hastanesi
  • - Kumlubel, Sıhhiye, Gaffur Okkan, Büyük Park, Opera, Mamure, Yıldız, Çarşı, Belediye, Atatürk Lisesi, Alanönü, Gökmeydan, Odunpazarı Belediyesi, Yunusemre, Yenidoğan, Ertaş, Emek, Tarih Bulvarı, 71 Evler, Açelya Yaşar Kemal, Öykü, Park, Şehir Hastanesi

En uzun hatlardan birisi olan Kumlubel- Şehir Hastanesi hattı da oldukça fazla kullanılıyor. Sefer saatleri 06.10- 23.30’dur.

  1. Osmangazi Üniversitesi- 75. Yıl
  • - Osmangazi Üniversitesi, Porsuk, Büyükdere, Göztepe, Atatürk Bulvarı, Vişnelik, Stadyum, Belediye, Atatürk Lisesi, Alanönü, Gökmeydan, Devlet Hastanesi, Yunusemre, Yunuskent, Yenidoğan, Ertaş, Emek, Tarih Bulvarı, 71 Evler, Açelya Yaşar Kemal, Öykü, Sultandere, 75. Yıl

Sefer saatleri 05.40- 23.25’dir.

  1. Osmangazi Üniversitesi- SSK
  • - SSK, Eczacılık Fakültesi, Hava Müzesi, Anadolu Üniversitesi, Bağlar, Ulus Meydanı, İsmet İnönü, Çarşı, Stadyum, Vişnelik, Atatürk Bulvarı, Göztepe, Büyükdere, Porsuk, Osmangazi Üniversitesi

Hattın sefer saatleri 06.14- 23.50’dir.

  1. Otogar- Osmangazi Üniversitesi
  • - Otogar, Borsa Yunuskent, Devlet Hastanesi, Gökmeydan, Alanönü, Atatürk Lisesi, Belediye, Stadyum, Vişnelik, Atatürk Bulvarı, Göztepe, Büyükdere, Porsuk, Osmangazi Üniversitesi.

Bu hatlara ek olarak Otogar- SSK, SSK_ Batıkent ve SSK- Çamlıca tramvay hatları da bulunuyor. Gideceğiniz yeri iyi bilmelisiniz. Böylece hangisinin istikametinin doğru olduğunu da fark edebilirsiniz.

Eskişehir tramvay durakları arası mesafe ise her durak arası saate yoğunluğa bağlı olarak 3- 4 dakika arasında değişiyor.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Fırtınada devrilen ağaç 7 öğrenciyi yaraladı!
GÜNDEM Fırtınada devrilen ağaç 7 öğrenciyi yaraladı!
Forum İstanbul AVM Çalışma Saatleri 2023: Forum İstanbul AVM Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
GÜNDEM Forum İstanbul AVM Çalışma Saatleri
İSKİ Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: İSKİ Vezneleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?
GÜNDEM 2023 İSKİ çalışma (mesai) saatleri
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşüyor
GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşüyor
İstanbul Metrosu Çalışma Saatleri 2023: Metro İstanbul Seferleri Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor ve Kaça Kadar Çalışıyor?
GÜNDEM İstanbul metrosu çalışma saatleri
İBB Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Açık Mı?
GÜNDEM 2023 İBB çalışma (mesai) saatleri
"Tahkim Divanı'nın petrol kararı siyasi"
GÜNDEM "Tahkim Divanı'nın petrol kararı siyasi"
Feci iddia! Şaka yaparken arkadaşını öldürdü
GÜNDEM Feci iddia! Şaka yaparken arkadaşını öldürdü
Son dakika: Hatay'da deprem sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz altında çökme... - Haberler
GÜNDEM Depremde deniz altındaki çökmeler görüntülendi!
Son dakika: İskenderun'da deniz seviyesi yine yükseldi!
GÜNDEM İskenderun'da deniz seviyesi yine yükseldi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.