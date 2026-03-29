Gaziantep’te tankerler kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te iki tanker kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sürücülerden Beşir Onar olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralı diğer sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 29.03.2026 - 11:33
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, iki tankerin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Beşir Onar (42) öldü, R.T. (59) yaralandı.
TANKERLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre kaza; sabahın erken saatlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Beşir Onar'ın kullandığı tanker, karşı yönde gelen R.T.'nin kullandığı tanker ile kafa kafaya çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARTILDILAR
İtfaiye ekipleri sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkardı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Beşir Onar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
TEDAVİYE ALINDI
Yaralanan R.T. ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
