Gazilerin yaşlılık aylığında neler değişiyor?

Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Vatani görevini yaparken yaralanarak vazife ve harp malulü aylığı bağlanan gaziler, çalışabilecek durumda iseler kamuda ya da özel sektörde engelli kadrosuyla çalışmaya devam ediyor. 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı Kanun ile vazife malûllüğü aylığı almakta iken, çalışmaya başlayanlar için yaşlılık veya ölüm aylığı bağlanmasında, vazife malullüğü aylığı bağlandığı tarihten önceki sürelerin dikkate alınmayacağı öngörüldü.

Daha önce, gazilerin engellilik oranı yaşlılık aylığı bağlanmasında dikkate alınıyor ve diğer engellilerde olduğu diğer koşulları sağladıklarında yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyorlardı.

2008’de çıkan kanunla, bu kişilere yaşlılık aylığı bağlanmasında, gazi aylığı bağlanmasını gerektiren engellilik halinin dikkate alınmayacağı düzenlendi.

Uygulamada ise yasa hükmüne rağmen, engelli raporu alan gazilere yanlışlıkla ikinci aylık olarak yaşlılık aylığı bağlandığı tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),hatalı bağlanan aylıkları, hatanın tespit edildiği tarihten itibaren kesip yersiz ödenen tutarları tahsil ediyor.

Fakat, gazilerin mağdur edilmemesi için geçen aralık ayında yürürlüğe giren torba kanuna bir hüküm konuldu. Vazife ve harp malulü aylığı almakta olanlara yanlışlıkla bağlanan yaşlılık aylığı için borç çıkartılmaması öngörüldü. SGK bu yasal düzenlemenin ardından yanlışlıkla emekli edilen gazilerin yaşlılık aylıklarını kesti. Gazi aylıkları ise devam ediyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, aylığı kesilen kişi sayısının 236 olduğunu söyledi. Ayrıca henüz çalışmaya devam eden yaklaşık 4 bin gazi bulunuyor.

YENİ TORBADA İKİ MADDELİK DÜZENLEME

TBMM Başkanlığına pazartesi günü sunulan yeni torba yasa teklifinde konuyla ilgili iki maddelik düzenlemeye yer verildi. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılacak değişikliğe göre, gazi aylığı bağlandıktan sonra geçen çalışmaları esas alındığında en az 20 yıldan beri sigortalı bulunmak ve 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmak şartıyla, gazilere ayrıca yaşlılık aylığı bağlanacak.

İkinci değişiklik ise 5510 sayılı Kanun’a geçici 81. madde eklenerek yapılacak. Buna göre, yaşlılık aylığı kesilmiş gazilerin aylık aldıkları süreler hizmet sürelerine eklenecek. Bu şekilde eklenen süreler yaşlılık aylığı bağlanması için yeterli olanların aylıkları, yeni yasanın yürürlüğe gireceği tarihi izleyen ay başından itibaren yeniden bağlanacak.

Aylık aldıkları süre, eksik hizmet süresinden az olanların aylık başlangıç tarihi ile aylıklarının kesildiği tarih arasında prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınan süre, aylıkların hesabında dikkate alınmayacak. Aylıkları kesilmiş olanların gazi aylığı bağlandıktan sonraki süreleri 5000 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresinden az ise bu kişiler talep ettikleri takdirde ikinci aylığa yeniden hak kazanıncaya kadar kamu kurumlarında çalışabilecekler.

“ÖNCEKİ SÜRELER DE DAHİL EDİLSİN”

Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Işık, kendileri için esas sorunun önceki primlerin sayılmaması olduğunu belirtti. Önceki süreler dahil edilirse sorun kalmayacağını kaydeden Işık, “1988’den beri sigortası olan biri 1994’te askere girmiş. 2014’te de malulen emekli olmuş. Bu durumdaki arkadaşların gazi aylığı bağlanmadan önceki primlerinin hepsini siliyorlar. Bu arkadaş 2019 yılında SGK’ya gittiğinde, 25 yılı silinmiş oluyor. ‘Senin beş yıllık sigortan var’ diyorlar. Bu da müthiş bir mağduriyet oluşturuyor” diye konuştu.