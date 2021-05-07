Gazinin evlat acısı

Terör örgütü PKK'nın 1993 yılında Bingöl-Elazığ Karayolunda 33 askeri şehit ettiği saldırıdan yaralı kurtulan Osman Partal, evlat acısı yaşadı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, 15 yaşındaki Mehmet Akif Partal, ailesiyle evde otururken birden fenalaştı. Hemen yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Akif Partal'ın cenazesi dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazan Partal, saldırıdan 20 yıl sonra gazilik ünvanı almıştı.
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