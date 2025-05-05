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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da sığındığı kafede silahla vuruldu | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa'da sığındığı kafede silahla vuruldu

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokakta arkadaşlarıyla yürürken motosikletli husumetlileriyle karşılaşan kişi, kaçarak sığındığı kafede silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 00:35 Güncelleme: 05.05.2025 - 00:38
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        Sığındığı kafede silahla vuruldu
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        İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sokakta iki arkadaşı ile yürüyen Yiğit Serkan S.(17), motosikletle gelen husumetlileri ile karşılaştı. Arkadaşları ile birlikte koşarak kaçan Yiğit Serkan S. bir kafeye sığındı ancak burada silahlı saldırıya uğradı. Elinden yaralanan Yiğit Serkan S. hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 22.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Girne Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yiğit Serkan S. iki arkadaşı ile birlikte caddede yürüdükleri sırada motosikletli husumetlileri ile karşılaştı.

        ELİNDEN YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

        Yiğit Serkan S. ve arkadaşları kaçmaya başladıkları sırada motosikletli saldırganlar da onları kovalamaya başladı. İki kişi ara sokaklara koşarak uzaklaşırken, Yiğit Serkan S. bir kafeye sığındı. Motosikletli saldırganlardan biri yanında bulunan silahla Yiğit Serkan S.'nin saklandığı kafeye ateş açtı. Saldırıda Yiğit Serkan S. eline isabet eden kurşunla yaralanırken, motosikletli saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Yiğit Serkan S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #gaziosmanpaşa
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