Gazoz Asit Mi Baz Mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Gazoz Asit mi Baz mı? Gazoz Ph Değeri Kaçtır?
ABONE OL

Gazoz asit mi baz mı? Gazoz ph değeri kaçtır?

Gazoz ya da bir diğer ismiyle gazlı alkolsüz içecekler, içindeki su oranı oldukça yüksek olan şekerli içecekler arasında yer almaktadır. Tek bir maddeden değil de birçok maddenin bir araya getirilerek yapılan bir ürün olmasından dolayı gazozlar homojen karışımlar olarak tanımlanmaktadır. Aromalı, esanslı ve şekerli bir suya karbondioksit eklenmesiyle gazlı halini alan gazozlar, gazlı şerbet olarak da ifade edilebilirler. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Gazoz Asit mi Baz mı? Gazoz Ph Değeri Kaçtır?
HABERTURK.COM

Meyve esansı ve aroması, şeker ve karbondioksit ile hazırlandıktan sonra basınçlı bir hava yardımıyla şişelenen ve özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek maksadıyla sıklıkla kullanılan gazoz ph değeri kaçtır? İşte, gazozla alakalı tüm detaylar…

Gazoz Asit Mi Baz Mı?

Gazozun asit mi yoksa baz mı olduğu sorusuna cevap vermeden önce, kimyada sıklıkla karşımıza çıkan asit ve baz kavramlarını açıklamak gerekmektedir. Suda gerçekleşen çözünme sırasında çözeltiye, artı yüklü hidrojen iyonları veren maddelere asit; bu çözünme esnasında hidrojen yerine hidroksil iyonları yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Bir maddenin asit ya da baz olduğunun belirlenmesi, bizlere o maddenin herhangi bir kimyasal tepkimeye girdiğinde ne tür davranışlar sergileyeceğini de göstermektedir. Vermiş olduğumuz bu asit ve baz tanımının dışında, bu iki ayrı madde türü sahip oldukları özellikleri açısından da birbirinden ayrılmaktadırlar. Örneğin asitler, herhangi bir yüzeyi aşındırma gücüne ve ekşiye çalan tada sahip maddelerken; bazlar ise daha acımtırak bir tada sahiplerdir ve asitlere kıyasla daha kaygan bir yapıdadırlar.

Peki yapmış olduğumuz bu tanımdan hareketle gazoz asit mi baz mı? Gazoz çözünme esnasında çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yüklemesi ve bunun yanında da asidik maddelerden meydana gelmesi sebebiyle asit olarak tanımlanmaktadır.

Gazozun asidik bir yapıya sahip olduğunu öğrendikten sonra, bu içeceklerin nasıl üretildiğine de kısaca değinmek gerekmektedir. Gazoz üretimi, ilk olarak su ve şekerden meydana gelen bir tür şurup konsantresinin yapılması ile başlamaktadır. Bu şurubun içine çeşitli esanslar, meyve aromaları ve çeşitli asitler ile kimyasal koruyucular eklenir ve elde edilen bu ürün tanklarda karıştırılır.

Gazozun gazlı bir içecek olmasını sağlayan bileşik ise karbondioksittir. Hazırlanan ve ilk etapta gazsız olan bu şuruba eklenen karbondioksitle ürün gazlı hale gelir ve ardından yüksek bir basınç kullanılarak şişelere doldurulur. İçinde koruyucu maddeler olduğu için pastörizasyon işlemine de tabi tutulan gazozlar, içmeye hazır hale gelirler.

Gazoz Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddenin asit ya da baz değerlerini belirlemek için kullanılan ölçüme ph derecesi ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Bir maddenin içinde bulunan hidrojenin yoğunluğuna bakmak için yapılan bu ölçüm sonucunda, maddenin ph derecesi saptanır ve o maddenin asit mi yoksa baz mı olduğu belirlenir. Bu ölçüme tabi tutulan maddeler 0 ile 14 arasında bir değer alırlar ve yine 0 ile 14 arasında sayılardan meydana gelen ph cetvelinde gösterilirler. Bu ph cetveli üzerinde 0 ile 7 arasında bir değere sahip olan maddeler asit 7 ile 14 arasında bir değere sahip olan maddeler baz, ph derecesi 7 olan maddeler ise nötr maddeler olarak tanımlanırlar.

Peki, bir çeşit gazlı şerbet olan gazoz ph değeri kaçtır? Gazlı ve şerbetli bir şurup olan gazozun ph değeri 4,3’tür. Gazozun içinde yer alan tartarik asit ve karbonik asit gibi bileşikler, gazozun asidik bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadırlar.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kan Asit mi Baz mı? Kan Ph Değeri Kaçtır, Nasıl Ölçülür?
GÜNDEM Kan asit mi baz mı?
Diş Macunu Asit mi Baz mı? Diş Macunu Ph Değeri Kaçtır?
GÜNDEM Diş macunu asit mi baz mı?
CO Nedir, Asit mi Baz mı? CO Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı
GÜNDEM CO yaygın adı ve molekül ağırlığı
Muğla'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
GÜNDEM Minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Kurultayımız 24 Haziran'da yapılacak
GÜNDEM İYİ Parti Sözcüsü'nden 'kurultay' açıklaması
CACO3 Nedir, Asit mi Baz mı? CACO3 Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı
GÜNDEM CACO3 yaygın adı ve molekül ağırlığı
Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
GÜNDEM Minibüs şarampole devrildi: 1'i ağır 14 yaralı
Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
DGS geç başvuru tarihi: 2023 DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?
GÜNDEM DGS geç başvuru tarihi
Siirt'te 65 dönüm ekili buğday tarlası yandı
GÜNDEM Siirt'te 65 dönüm ekili buğday tarlası yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.