        "Gazze Barış Kurulu 2026 yılı başında açıklanacak"

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için kurulacak Barış Kurulu'nun 2026 yılı başında açıklanacağını ifade etti. Ukrayna'ya da değinen Trump, "Merak ediyorum, Ukrayna'da seçimlerin yapılmasına ne kadar zaman kaldı? Uzun zamandır seçim yapılmadı." dedi.

        Giriş: 11.12.2025 - 00:49 Güncelleme: 11.12.2025 - 02:05
        "Gazze Barış Kurulu 2026 yılı başında açıklanacak"
        ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılının başında, Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri açıklayacaklarını belirtti.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Trump, Gazze'de görev yapacak Barış Kurulu üyelerini ne zaman açıklayacaklarına dair soruya, "Bunu önümüzdeki yılın başında yapacağız. Barış Kurulu, şimdiye kadarki en harika kurullarından biri olacak. Herkes bu kurula girmek istiyor. Temel olarak en önemli ülkelerin liderleri bu kurulda yer alacak." yanıtını verdi.

        Barış Kurulu, ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planında yer alan maddelerden biri olarak dikkat çekiyor.

        Plana göre Barış Kurulu, Gazze'de ateşkes ve sonrasındaki yeniden inşa sürecindeki uluslararası süreçlerin koordine edilmesinde kilit rol oynayacak.

        ABD'li yetkililer, kurulun başkanı durumunda olan Trump'ın dışında kimlerin kurula üye olacağı ile ilgili sürecin yeni yılın ilk haftalarında netleşebileceğini ifade etmişti.

        ZELENSKİY'E SEÇİM SORUSU

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna halkının artık savaşın sona ermesini istediğini belirterek, "Merak ediyorum, Ukrayna'da seçimlerin yapılmasına ne kadar zaman kaldı? Uzun zamandır seçim yapılmadı." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği görüşmenin ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

        Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e seçim çağrısı yaparak, "Merak ediyorum, Ukrayna'da seçimlerin yapılmasına ne kadar zaman kaldı? Uzun zamandır seçim yapılmadı." ifadesini kullandı.

        Ülkenin çok fazla insan kaybettiğini ve Ukraynalıların yüzde 82'sinin "savaşın sona ermesini" istediğini ortaya koyduğunu söyleyen Trump, artık Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve barış anlaşması konusunda Zelenskiy'nin "gerçekçi" olması gerektiğini vurguladı.

        Trump, "Ben de diyorum ki, Ukrayna'da ne zaman kimseyi ayrıştırmayan bir seçim yapılacak? Orada büyük bir yolsuzluk sorunu da var. İnsanlar da soruyorlar, ne zaman olacak, ne zaman seçim yapılacak? Seçim yapacaklar mı, yoksa bu durum böyle devam mı edecek?" sorularını yöneltti.

        #trump
        #gazze
