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        Haberler Dünya Gazze'de 29 kişi açlıktan hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Gazze'de 29 kişi açlıktan hayatını kaybetti

        Gazze'de son günlerde 29 Filistinlinin açlıktan ötürü hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:15 Güncelleme: 22.05.2025 - 18:15
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        Gazze'de 29 kişi açlıktan hayatını kaybetti
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        Filistin Kızılayı Başkanı Dr. Yunus el-Hatib, Gazze Şeridi'nde halkın karşı karşıya olduğu açlığa dikkati çekerek, "(Gazze’de) Çocukların açlıktan öldüğüne dair haberler duyuyoruz. Çocukların yüzde 90'ının açlık sınırında olduğunu belirten raporlar var, zaten ölüyorlar. Son günlerde 29 civarında kişi açlıktan öldü." dedi.

        Hatib, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'ye insani yardımların ulaşmadığını kaydeden Hatib, yaklaşık 40 yıldır insani yardım çalışmaları yürüttüğünü ancak Gazze'deki gibi insani yardımların ulaştırılmasının kısıtlandığına hiç tanık olmadığını söyledi.

        Hatib, yardımların Gazze halkına engelsiz şekilde ulaşması için güvenli koridor talep ettiklerini vurguladı.

        Hatib, İsrail'in Gazze'deki yardım dağıtım sistemini değiştirme ve yardımları İsrail ordusunun kontrolüne alma planının İngiltere, Kanada ve diğer ülkeler tarafından reddedilmesinin önemine dikkati çekti. Ayrıca Hatib, Gazze'ye yardımların ulaşması ve adil şekilde dağıtılmasının önemini vurguladı.

        Hatib, İsrail saldırıları sebebiyle insani yardım çalışanlarının öldürülmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, uluslararası toplumun bu ölümleri önlemek için önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

        "Çocukların açlıktan öldüğüne dair haberler duyuyoruz"

        İsrail'in 11 haftalık aranın ardından Gazze'ye yardımların ulaştırılmasını "geçici" ve "sınırlı" olarak yeniden başlattığını bildirmesiyle bazı yardım tırlarının Gazze'ye girişine izin verildiğini hatırlatan Hatib, "Bu yardımların hiçbiri sivillere ulaşmadı. Yardım tırlarının çoğu Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'nda bekletiliyor, kontrolde sıkışmış durumda. Yardımlara ulaştıklarını söyleyen kayıtlı bir sivilimiz yok." dedi.

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        Hatib, Gazze'deki insanların açlıktan öldüğünü vurgulayarak, "(Gazze’de) Çocukların açlıktan öldüğüne dair haberler duyuyoruz. Çocukların yüzde 90'ının açlık sınırında olduğunu belirten raporlar var, zaten ölüyorlar. Son günlerde 29 civarında kişi açlıktan öldü." diye konuştu.

        İsrail'in saldırıları nedeniyle de ölümlerin sürdüğüne işaret eden Hatib, Gazzelilerin sessizce hayata veda ettiğini ve bu durumu tarif edecek hiçbir kelime bulamadığını söyledi.

        AA muhabirinin, "Gazze'deki insanlar psikolojik olarak çok zor zamanlar geçiriyor. Saldırılar sona erse bile, bu insanların tekrar eskisi gibi olacaklarını düşünüyor musunuz? Bu günleri zihinsel olarak unutabilirler mi?" sorusunu yanıtlayan Hatib, Gazze'deki insanlar ve yardım çalışanlarının "uyuşmuş durumda" olduğunu ifade etti.

        Hatib, "Bu durumun onları psikolojik ve zihinsel olarak ne ölçüde etkilediğini veya savaştan sonra sahip olacakları ihtiyaçlarının boyutlarını tam olarak kestiremiyorum. Sınırsız olacak." diye konuştu.

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