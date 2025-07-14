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        Haberler Dünya Gazze'de 3 İsrail askeri öldü | Dış Haberler

        Gazze'de 3 İsrail askeri öldü

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Gazze'nin kuzeyinde bir tankta yaşanan patlama sonucu 3 İsrail askeri öldü.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.07.2025 - 22:58 Güncelleme: 15.07.2025 - 01:44
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        Gazze'de 3 İsrail askeri öldü
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, 3 İsrail askerinin Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışma sonucu öldüğü bildirildi.

        401. zırhlı tugayına bağlı olan askerler, bir tankta yaşanan patlama sonucu öldü.

        The Times of İsrael'in haberine göre, İsrail ordusu tarafından yapılan ilk belirlemelerde, patlamanın Hamas tarafından yapılan bir roket atışı sonucu yaşandığı bildirildi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuya ilişkin yaptığı açıklamada; bu akşamın, zor bir akşam olduğunu ifade etti.

        BİR İSRAİL ASKERİ İNTİHAR ETTİ

        Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli bir askerin, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde yer alan karargahta intihar ettiği bildirildi.

        İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Nahal Tugayında görevli bir askerin sabah saatlerinde Golan Tepeleri'nde yer alan ordu karargahında intihar ettiği belirtildi.

        İntihar eden İsrailli askerin daha önce Gazze'deki saldırılara katıldığına işaret edilen haberde, son bir hafta içinde Gazze savaşına katılıp intihar eden asker sayısının 3'e çıktığı ifade edildi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma açıldığı ve sonuçların askeri savcıyla paylaşılacağına dikkat çekildi.

        KASSAM TUGAYLARI GAZZE'NİN GÜNEYİNDE SALDIRI DÜZENLEDİ

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerini taşıyan bir aracı hedef aldığını duyurdu.

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        Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, Han Yunus kentinin kuzeybatısında İsrailli bir askerin içinde bulunduğu askeri personel taşıyan aracın Yasin-105 tarzı füzeyle hedef alındığı ifade edildi.

        Saldırının ardından İsrail ordusunun tahliye için bölgeye bir helikopter gönderdiği ve askerler arasında yaralılar olabileceği kaydedildi.

        İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 58 bin 26 Filistinli yaşamını yitirdi, 138 bin 520 kişi yaralandı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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