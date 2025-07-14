Gazze'de 3 İsrail askeri öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, 3 İsrail askerinin Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışma sonucu öldüğü bildirildi.

401. zırhlı tugayına bağlı olan askerler, bir tankta yaşanan patlama sonucu öldü.

The Times of İsrael'in haberine göre, İsrail ordusu tarafından yapılan ilk belirlemelerde, patlamanın Hamas tarafından yapılan bir roket atışı sonucu yaşandığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuya ilişkin yaptığı açıklamada; bu akşamın, zor bir akşam olduğunu ifade etti.

BİR İSRAİL ASKERİ İNTİHAR ETTİ

Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli bir askerin, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde yer alan karargahta intihar ettiği bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Nahal Tugayında görevli bir askerin sabah saatlerinde Golan Tepeleri'nde yer alan ordu karargahında intihar ettiği belirtildi.

İntihar eden İsrailli askerin daha önce Gazze'deki saldırılara katıldığına işaret edilen haberde, son bir hafta içinde Gazze savaşına katılıp intihar eden asker sayısının 3'e çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma açıldığı ve sonuçların askeri savcıyla paylaşılacağına dikkat çekildi.