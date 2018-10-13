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Gazze'de Filistinli göstericiler yine vuruldu!

İsrail'in Gazze'deki göstericileri yaralama biçiminin yeni bir katliam yapma niyetlerinin yansıması olduğu bildirildi. İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu. Yapılan acımasız müdahalede 154 kişi de yaralandı

13.10.2018 - 08:49 | Güncelleme: AA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada İsrail'in göstericilere "öldürücü" nitelikte darbeler indirdiğini söyledi. Sağlık ekiplerinin tedavisiyle uğraştığı yaralıların yaralanma biçiminin öldürücü ve komplike olduğuna dikkati çeken Kudra, İsrail işgal kuvvetlerinin yeni bir katliam yapma niyetiyle hareket ettiğini vurguladı.

154 YARALI VAR, 5'İNİN DURUMU AĞIR

AA'nın haberine göre Kudra, uluslararası denetimin yokluğunu belirterek Filistin halkına yönelik sürekli devam eden ihlallerin durdurulması için kararlı ve etkin icraatların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu. Açılan acımasız ateş sonucu 154 kişinin yaralandığı bunlardan 5'inin ağır olduğu belirtiliyor.

SON 6.5 AYDA, 200'DEN FAZLA ŞEHİT

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

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