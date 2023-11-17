Gazze'de yaşam: 'Savaş bizi yüzlerce yıl geriye götürdü' İsrail uçakları tarafından 7 Ekim'den bu yana aralıksız bombalanan Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketi aktarmaya devam ediyoruz.

İsrail uçakları tarafından 7 Ekim'den bu yana aralıksız bombalanan Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketi aktarmaya devam ediyoruz.

Kasım başında bombaların hedefi olan Cibaliye mülteci kampından çok sayıda kişi Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a geçmişti.

Ailesinden 40 kişiyle birlikte güneye doğru göç eden Abu Yazan da yerinden edilen Filistinliler arasında.

BBC Cibaliye'den Gazze'nin güneyine göçen Abu Yazan

Abu Yazan, çocukları doyurmak ve yemek pişirmek için ateş yaktıklarını, odun toplamaya çalıştıklarını anlatarak, "Savaş bizi yüzlerce yıl geriye götürdü" diyor.

Temel besin malzemeleri ve ekmek, çoğu zaman kara borsada bulunabiliyor.

Çocuklar, bombardıman nedeniyle korku ve dehşet içerisinde yaşıyor.

Güneydeki yerleşimlerde de benzin bulmak neredeyse imkansız. Bu nedenle yollarda otomobillerin yerini eşek ve at arabaları almış.

'Kuşlarımı kurtarmak için hayatımı riske attım'

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yaşayan Fakir Tej, bölgedeki savaşlar yüzünden kırk yıldır yer değiştirmek zorunda kalmış.

1978'de İsrail'in güney Lübnan'ı işgalini yaşayan Fakir Tej, kocasını bu savaşta kaybetmiş.

Lübnan'dan önce Cezayir'e, sonra da Filistin'e göçmüşler. Burada, Birinci, İkinci ve Üçüncü İntifada'yı yaşamış ve son olarak 7 Ekim'de başlayan savaş nedeniyle geçici olarak bir çadıra sığınmak zorunda kalmış.

Ancak bombardıman sırasında kendi canını tehlikeye atacak kadar endişelendiği kuşlarını geride bırakamamış.

Bombalara rağmen geri dönüp kurtardığı kuşlarına yemek bulmak için elinden geleni yapıyor. Onların da bombardıman sırasında insanlar gibi korktuğunu anlatıyor.