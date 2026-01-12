Gazze'de yetersiz beslenme sayısında artış

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de insani durumun sert hava koşulları altında "vahim" olmaya devam ettiğini belirterek, 2025'te özellikle çocuklar arasında tespit edilen akut yetersiz beslenme vakası sayısının yaklaşık 95 bine yükseldiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının Gazze Şeridi'ndeki insani durumun vahim olmaya devam ettiği konusunda uyardığını aktaran Dujarric, "Sert hava koşullarının insani yardım çalışmalarında büyük barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilerlemeleri de tehlikeye attığını belirtiyorlar." dedi.

Dujarric, geçen hafta 28 bin aileye 1600 çadır ve 27 bin battaniye dağıtıldığını belirterek, "Ancak şiddetli yağmurların mevcut barınakların çoğuna zarar vermeye ve yıkmaya devam etmesi nedeniyle 1,1 milyon kişinin hala acil yardıma ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Öte yandan yetersiz beslenme konusunda çalışma yapan BM insani yardım ortaklarının, geçen ay 76 binden fazla çocuğu taradıkları bilgisini paylaşan Dujarric, bu taramalarda 820'den fazla şiddetli akut yetersiz beslenme vakası da dahil yaklaşık 4 bin 900 akut yetersiz beslenme vakası tespit ettiklerini söyledi.