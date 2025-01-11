Gazze'de zorlu kış koşulları

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde, İsrail soykırımı 15 ayı aşkın süredir devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor.

Havadan ve karadan bombalanan bölgede göçe zorlanan siviller, soğuk ve yağmuru geçiren yırtık, sökük çadırlarda yaşıyor.

Açlık ve susuzluktan sonra kış aylarının başlamasıyla dondurucu soğukla boğuşan çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere çadır hayatına mahkum edilen siviller, soğuk, yetersiz beslenme ve buna bağlı çeşitli hastalıklardan muzdarip.

REKLAM

Çok sayıda çadır su altında kaldı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş çadır kamplarda yaşayan Gazi Ebu Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah ve gece çok şiddetli soğuk oluyor. Biraz ısınmak için kağıt ve odun yakmaktan başka bir şey yapamıyoruz." diye konuştu.

Önceki günlere benzer, derme çatma çadırları suyla doldurup yerle bir edecek yeni bir soğuk hava dalgasından endişe ettiklerini aktaran Ebu Şaban, "Yatak, örtü ve ısınma imkanlarının olmaması nedeniyle soğuktan en büyük sıkıntıyı çocuklar çekiyor." dedi.

Yerinden edilmiş İsa el-Hallak ise önümüzdeki günlerle ilgili derin endişelerini dile getirerek "Savaşın başlangıcından bu yana yıpranmış bir çadırda yaşıyoruz ve kriz gölgesinde yeni bir bunalımın yaşanmasından endişeliyiz. Sıcaklıklarda ciddi düşüş var." sözlerine yer verdi.

"Çocuklarım soğuktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya, kağıt ve tahtayı her zaman bulamadığımız için sürekli ateş yakamıyoruz." diyen Hallak, çocukların, zorlu koşullara rağmen çadırların önünde oynamaya çalışarak, bir anlık neşe arayarak ve hareket ederek hafiften de olsa ısındıklarını söyledi.

REKLAM

Defalarca yerlerinden edilen Gazze halkı, yırtık, sökük ve artık kullanılamaz hale gelen kumaş ve naylon çadırlardaki hayat şartları her geçen gün ağırlaşıyor.