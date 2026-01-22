Habertürk
        Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi: Refah Sınır Kapısı haftaya açılacak

        Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta açılacağı duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 22.01.2026 - 14:30
        Refah Sınır Kapısı haftaya açılacak
        Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta açılacağını duyurdu.

        Şaas, Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesaj gönderdi.

        Komite Başkanı, açıklamasında "İlk adım olarak Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.

        Şaas, Refah'ın Filistinliler için sadece sınır kapısı değil aynı zamanda "can damarı" olduğunu dile getirerek bunun "Gazze'nin artık geleceğe ve dünyaya kapalı olmadığının bir işareti" olduğunu belirtti.

        Konut fiyatları altın karşısında eridi

        10 yıl önce bir ev parası eden altınla şimdi 3 ev alınıyor, detayları Haberturk.com Ekonomi Editörü Ahmet Hamdi Girgin anlattı.

