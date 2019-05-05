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Gebzespor'un takım otobüsü, küme düşünce futbolcuları statta bıraktı!

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Erbaaspor'a 1-0 yenilen Gebzespor bu sonucun ardından küme düştü. Gebzespor'un takım otobüsü, mücadele sonrasında futbolcuları almadan stadyumdan ayrıldı. Futbolcular Erbaa'dan minibüsle döndü

Gebzespor

Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanan ve Erbaaspor'un 1-0 galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası Gebzespor Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Maç sonrası taraftarlar ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Küme düşen Gebzespor'un takım otobüsü karşılaşma sonrası futbolcular soyunma odasındayken futbolcuları stadyumdan almadan ayrıldı.

"BURAYA BIRAKTIK, NE YAPARSANIZ YAPIN"

Otobüs hareket etmeden önce Gebzesporlu bir görevliye 'Futbolcuları almadan mı gidiyorsunuz' diye soran Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan'a görevli, 'Buraya bıraktık müdürüm, ne yaparsanız yapın' diye cevap verdi. Daha sonra otobüs futbolcuları almadan ilçeden ayrıldı.

Futbolcular, otobüsün ayrılmasının ardından yaklaşık 3 saat stadyumdaki soyunma odasında bekledi. Daha sonra polisin ve kulüp yöneticilerinin devreye girmesiyle futbolcular ayarlanan midibüse bindi. Ancak midibüs sürücüsü yolda olası bir saldırı gerçekleşebileceği gerekçesiyle futbolcuları almadı. Daha sonra 17 futbolcu ayarlanan 20 kişilik bir minibüse binip Erbaa'dan ayrıldı.

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