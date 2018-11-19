Rahat tavırları şaşırttı

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Kadıköy Caferağa’daki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre bir genç gece saatlerinde sırt çantasıyla kulübe geldi. Çantasını yere bırakan genç ardından içkisini alarak eğlenmeye başladı. İHA'nın haberien göre, o esnada kulübe önceden gelen bir hırsız, çantayı gözüne kestirdi.

Gencin hareketleri takip eden hırsız ardından dans ederek her şey olağanmış gibi davranmaya başladı. Zaman zaman çantayı kontrol eden hırsız, kısa bir süre sonra gencin sırt çantasını montuyla kapatarak çaldı. Dans eden hırsızın rahat tavırları “bu kadarına da pes” dedirtirken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



DANS EDEREK ÇANTAYI ÇALDI

Görüntülerde, hırsız içeride dans ettiği esnada sırt çantalı genç içeriye giriyor. Çantasını yere bırakan genç ardından içkisini alarak dans ediyor. Çantayı gözüne kestiren hırsız, birkaç kez kontrol ettikten sonra dans etmeye devam ediyor. Bir süre sonra montunu eline alan hırsız daha sonra çantayı montuyla kapatıp mekandan çıkıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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