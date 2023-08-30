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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu! - En son haberler

        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!

        Bolu'da İsa Güler, daha önce bir gece kulübünde tartıştığı kardeşler 28 yaşındaki Ömer Faruk Aytar ve 29 yaşındaki Yunus Emre Aytar'ı tabancayla vurarak yaraladı. Mermilerden biri de olay yerinden geçen motosikletli kurye 50 yaşındaki Nadir Tunç'a isabet ederek yaralanmasına sebep oldu. Kaçan şüpheli aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:58 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:13
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        Gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi vurdu!
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        Bolu'da olay, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak üzerinde meydana geldi. İsa Güler, sokak üzerinde bir gece önce eğlence mekanında tartıştığı kardeşler Ömer Faruk Aytar ve Yunus Emre Aytar ile karşılaştı.

        İKİ KARDEŞE 7 EL ATEŞ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İsa Güler, yanındaki tabancayla iki kardeşe 7 el ateş etti.

        YOLDAN GEÇEN KURYEYİ DE VURDU

        Olayda; Yunus Emre Aytar karnından, Ömer Faruk Aytar ise bacağından yaralandı. Olay yerinden geçen motosikletli kurye Nadir Tunç da merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

        SALDIRGAN KAÇTI

        İsa Güler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Aytar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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