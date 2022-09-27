Gece kulübündeki şiddetle ilgili 5 gözaltı!

İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Ruby'de geçtiğimiz 8 Eylül'de, saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, mekana gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek, güvenlik görevlilerinden birine kafa atmıştı.

İHA'da yer alan habere göre daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövmüştü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamamıştı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çatışmada 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Yaşanan o çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek çalışmaya başlamıştı.

2 GRUPTAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yaşanan çatışma da motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan yani silahı kullanan güvenlik görevlisi Zeki P. Hafif şekilde yaralanmıştı. Olayın ardından polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına almıştı. Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.'nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlenmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklanmıştı.

EMNİYETE GELİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Güvenlik görevlilerden Mesut G.'ye ev hapsi verilmişti. Yaşanan ilk dayak olayı ile ilgili güvenlikçiler tarafından darp edilen Mesut E. ile İnci Cennet E., 8 Eylül gecesi yaşadıkları dayak olayından dolayı dün emniyete gelerek güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

DARPÇILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, dayak olayında yer aldığı tespit edilen güvenlik görevlisi Ferhat A., E.S. M.G. ve M.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenler şüphelilerden E.S. tutuklanırken, diğer 4 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.