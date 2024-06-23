Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
Hava çok sıcak, orman yangını riski yüksek. Peki yangınlara hazır mıyız? Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara anlattı. Esra Toptaş yazdı...
Yüksek sıcaklıklarla birlikte orman yangını tehdidi arttı. Nitekim son bir haftada peş peşe orman yangını haberleri geliyor.
Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yangın riski büyük. Peki biz yangınlara hazır mıyız? Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara bu hayati soruyu yanıtladı:
“Yangınla mücadelede hazırlık çok önemli. Yangın öncesinde yapılacaklar mücadelenin en önemli kısmı. Bu nedenle mevcut durumu sorgulamalıyız. Gerçekten yangına hazır mıyız?"
"Önemli tereddütlerimiz var. Şu kadar personelimiz, şu kadar hava aracımız var diyerek kamuoyu bilgilendiriliyor, bir de o yılın ortalaması az çıkmışsa orman yangınıyla mücadelede başarılı sayılıyor."
"Eğer sonuçlar kötü çıktıysa örneğin 2021 yılında olduğu gibi 140 bin hektar saha yanmışsa bu sefer de günah iklim krizine atılıyor. "
"Orman yangınıyla mücadelede liyakat ve uzmanlaşma da çok önemli. Şu günlerde duyuyorum, Çanakkale bölgesinde hâlâ bir şube müdürü atanmamış."
"1-19 Haziran 2023’te 74 orman yangını çıkmış, 36 hektar yanmış, 1-19 Haziran 2024’te ise 352 adet yangını çıkmış, yanan saha ise 466 hektar."
"Bu neyi gösteriyor? Demek ki bu seneki haziran koşulları çok daha ağır geçecek. Bu neyin habercisi? Temmuz ve ağustos aylarında çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağımızın habercisi. Bu nedenle bir an önce uzman kadrolar, bu işi bilen kadrolar getirilmeli."
"Ülkemizde 12.5 milyon hektar orman, yangın tehdidi altında. Yani ülke yüzölçümünün yüzde 16’sı. Gerekli hassasiyet gösterilmezse orman yangını sayıları artacaktır. "
"1937’den 2023 yılına kadar 87 yılda yıllık yangın ortalaması 1408. 21 bin 600 hektar alan yanıyorken bugün ortalama 2568 adete çıkmış. Çok büyük bir artış var."
"2021’de Antalya’da çıkan orman yangınına Muğla’daki ekip götürüldü. Sonra Muğla’da da çıktı yangın. Eğer hazırlıklı bir çalışma yapılmış olsaydı bu tür tehlikelere karşı senaryomuz olurdu."
"YÜZDE 47’SİNİN NEDENİ BELLİ DEĞİL"
"Ülkemizdeki orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı, yüzde 10’u doğa kaynaklı. Bu doğa kaynaklı olmayan orman yangınlarının yüzde 47’sinin ise nedeni bilinmiyor. İhmal mi kasıt mı bilinmiyor. Sebebini bilmediğiniz bir nedenle çıkan yangınla nasıl mücadele edeceksiniz? Burada büyük bir boşluk var."