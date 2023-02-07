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Gecenin Ucunda bu akşam yok mu, neden yok? Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman?

Dün akşam birçok dizinin yayınlanması sebebiyle dizi severler Gecenin Ucunda dizisinin bugün olup olmadığını sorguluyorlar. Her hafta salı akşamı ekranlara gelen Gecenin Ucunda bu akşam Star TV yayın akışında yer almıyor. İşte Gecenin Ucunda yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve bu akşam neden yayınlanmadığına ilişkin bilgiler...

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  • Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Star TV yayın akışı ile Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman?

    Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ve TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği Gecenin Ucunda dizisi her hafta salı akşamı izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Kahramanmaraş depremi sebebiyle bazı dizilerin yayınlanmaması sebebiyle Gecenin Ucunda bu akşam yok mu sorusu gündeme geldi. Peki, Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 7 Şubat 2023 Star TV yayın akışı...
  • Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Star TV yayın akışı ile Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman?

    GECENİN UCUNDA DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. Star TV'de bu akşam NTV - Star TV ortak yayın ekranlara gelecek. 
  • Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Star TV yayın akışı ile Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman?

    GECENİN UCUNDA DİZİSİ NEDEN YOK?

    Gecenin Ucunda dizisinin neden yayınlanmadığına ilişkin açıklama yapılmazken; Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle yayınlanmayacağı tahmin ediliyor. Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin net bir açıklama gelmedi. 
  • Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Star TV yayın akışı ile Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman?

    7 ŞUBAT 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 NTV - Star TV Ortak Yayın

    18:00 Star Haber

    20:00 NTV - Star TV Ortak Yayın
  • Gecenin Ucunda bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 7 Şubat 2023 Star TV yayın akışı ile Gecenin Ucunda yeni bölüm ne zaman?

    GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM ÖZETİ

    Macide, Kazım’ın baskılarına daha fazla dayanamamış ve sonunda boşanmaya karar vermiştir. Ancak Macide’nin bu resti Kazım’ı hem çok üzmüş hem de çok zor bir duruma düşürmüştür. Ahmet’in yanında Serra’yla ortaya çıkışı da her şeyin üstüne tuz biber olmuş, Kazım’ın hayatı iyice arapsaçına dönmüştür. Çözülmeyi bekleyen bunca sorunun arasında Kazım, Macide’yi kararından döndürmeyi başarsa da artık karşısında bambaşka bir Macide görecektir. Macide artık Kazım’ın onu istediği yere savurmasına izin vermeyecek, kendi istediklerini bir bir hayata geçirmeye başlayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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