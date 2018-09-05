Gedizler Yapı’da Türkiye için kazanç vakti

Gedizler Yapı Evre-2’de inşaat tamamlanmış olup yaşam başlamıştır. HEMEN TAPU-HEMEN YAŞAM sloganı ile satışa sunulan Evre-2’de %10 indirim 120 ay vade ve % 0.98 faiz avantaj fırsatından yararlanmak için acele edin . Kampanya sınırlı sayıda daire ve sınırlı süre için geçerli olacak.

Proje hakkında detaylı bilgi:



Anadolu Yakasının en iyi site yaşam projesi Gedizler Yapı EVRE-2, 28.500 m2 arazi üzerinde 378 daireden oluşuyor. Yüksek inşaat kalitesi, fonksiyonel yaşam çözümleri ile Gedizler Evre projesi bölgenin en çok tercih edilen, İstanbul’un yeni merkezi Sancaktepe’nin en nezih projesi…

Projede 3 tip (2+1) , 3 tip (3+1 ) ve tek tip (4+1 ) bahçeli ve normal kat daireler bulunuyor.

Gerek ulaşım imkanları, gerekse nezih lokasyon avantajları ile dikkati çeken 2. Evre gelişen şehir yaşamında oyun alanı bulamayan çocuklar ve gençler için planlanmış bir proje.

Böylece yeni nesil çocukların da güvenli site ortamında, doğa ile iç içe ve dışarıda büyüyerek paylaşmayı da, kendine güveni de, arkadaşlığı da dışarıda öğreneceği bir proje hedeflenmiş ve inşa edilmiş.

Bugünün çocuklarına ve ailelerine doğal ve güvenli bir site yaşamının sunacağı her türlü imkanı sunan Gedizler Yapı Evre projesinin özelliklerini kısaca şöyle;



28.500 m2’lik proje alanının tam %85’i yeşil ve sosyal alanlara ayrılmış. 35 yıllık çam ağaçları korunarak planlanan güvenli site ortamı içinde basketbol, voleybol, mini futbol, tenis kortu, yürüyüş ve bisiklet yolları, 550 m2’lik performans ve yüzme havuzu bugünün çocukları evden dışarı çıksın diye geliştirilmiş.

Şimdi sizin de çocuğunuz eve kapanmasın, güvenli site yaşamında büyüsün ve benim ailem en iyisine layık diyorsanız Gedizler Yapı Evre projesini görmelisiniz.



Çünkü Gedizler Yapı Evre projesi Yeni İstanbul’un Merkezi Sancaktepe’de Metro’ya sadece 500 metre, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine eşit uzaklıkta, tüm çevre yollarının yanı basında, Sabiha Gökçen’e 15 dakika mesafede, tüm prestijli Eğitim Kurumlarının yanı basında, Üstelik İstanbul’un en büyük Şehir Hastanesine 1 dakikada ulaşacağınız son derece gelecek vaat eden özel bir lokasyonda…

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