Gedson Fernandes'e yeniden Milan kancası!
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Son olarak Portekizli yıldıza İtalya Serie A devi Milan talip oldu.
Giriş: 04.03.2025 - 12:51 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:51
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Bu sezon 37 resmi maça çıkan ve 8 gol kaydederek kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Gedson'a Milan'ın ilgisinin sürdüğü iddia edildi.
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre ara transferde de İtalyan ekibinin gündemine gelen 25 yaşındakin futbolcu için yaz döneminde hareketlilik yaşanabileceği aktarıldı.
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Gedson'a son olarak Rusya'dan Zenit ve Spoartak Moskova talip olmuştu.