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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes'e yeniden Milan kancası! - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes'e yeniden Milan kancası!

        Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Son olarak Portekizli yıldıza İtalya Serie A devi Milan talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 12:51 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:51
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        Bu sezon 37 resmi maça çıkan ve 8 gol kaydederek kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Gedson'a Milan'ın ilgisinin sürdüğü iddia edildi.

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        İtalyan basınında yer alan haberlere göre ara transferde de İtalyan ekibinin gündemine gelen 25 yaşındakin futbolcu için yaz döneminde hareketlilik yaşanabileceği aktarıldı.

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        Gedson'a son olarak Rusya'dan Zenit ve Spoartak Moskova talip olmuştu.

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        Ancak Beşiktaş Kulübü, Benfica'ya da verilecek yüzde 50 pay nedeniyle bu transferde 30 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmiyor.

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        Siyah-beyazlıların söz konusu yüzde 50 payı Benfica'dan almak için ise Portekiz ekibi ile görüşmeleri devam ediyor.

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