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Her yıl eylül ile haziran ayında 150'den fazla Türk filmi gösterime giriyor. İşte o filmlerin çoğu yaz aylarında çekiliyor. Bu yaz da birçok film için setler kuruldu. Yönetmenler koltuklarına oturdu, oyuncular kameraların karşısına geçti. Hepsinin ortak amacı filmlerinin konusu ne olursa olsun izleyiciye keyif vermek. Peki hangi filmi kim yönetiyor, kimler oynuyor, nerede çekiliyor ve gösterime ne zaman girecek?