Her yıl eylül ile haziran ayında 150'den fazla Türk filmi gösterime giriyor. İşte o filmlerin çoğu yaz aylarında çekiliyor. Bu yaz da birçok film için setler kuruldu. Yönetmenler koltuklarına oturdu, oyuncular kameraların karşısına geçti. Hepsinin ortak amacı filmlerinin konusu ne olursa olsun izleyiciye keyif vermek. Peki hangi filmi kim yönetiyor, kimler oynuyor, nerede çekiliyor ve gösterime ne zaman girecek?
ORGANİZE İŞLER 2
Bir Erdoğan organizasyonu
İlki 23 Aralık 2005'de gösterime giren, 2 milyon 618 bin kişinin izlediği 'Organize İşler'in ikincisinin çekimlerine İstanbul'da devam ediliyor.
Yılmaz Erdoğan'ın hem senarist, hem yönetmen hem de oyuncu olarak imzasını attığı 'Organize İşler 2'de Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral ve Ersin Korkut diğer başrolleri paylaşıyor.
BKM yapımı filmi izlmek için 4 Ocak 2019'u beklemek gerecek.
RECEP İVEDİK 6
Recep İvedik Afrika'yı da karıştıracak
Şahan Gökbakar'ın Türk sinemasının gişe rekortmeni 'Recep İvedik' serisinin altıncı filminin çekimlerine 1 Eylül'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlanacak. Konusu Afrika'da geçecek olan Çamaşırhane Film yapımı 'Recep İvedik 6'nın yönetmeni Togan Gökbakar. Gösterim tarihi ise Şubat 2019 olarak düşünülüyor.
Recep İvedik'in İzleyici Sayıları
Recep İvedik: 4.301.693
Recep İvedik 2: 4.333.144
Recep İvedik 3: 3.326.084
Recep İvedik 4: 7.369.098
Recep İvedik 5: 7.437.050
TOPLAM: 26 milyon 767 bin 69 Kişi
HEDEFİM SENSİN
Hedefleri yine güldürmek
Kariyerlerinde daha önce 4 kez birlikte çalışan Demet Akbağ ile Ata Demirer, 'Hedefim Sensin' ile 5'inci kez biraraya geldi. Demirer'in senaryosunu da yazdığ BKM yapımı filmi Kıvanç Baruönü yönetiyor.
Vizyon takvimi 29 Kasım olarak belirlenen komedi türündeki 'Hedefim Sensin'de bir diğer başrol ise Salih Kalyon'un. Ata Demirer'in 'Hazır mıyız gençler?' diyerek duyurduğu yeni filminin çekimleri Çanakkale'de gerçekleştiriliyor.
TOPAL ŞÜKRAN'IN MACERALARI
Kendini topal yaptı
Demet Evgar da senaryo yazan oyuncular arasına girdi. Evgar'ın başrolde de yer alacağı 'Topal Şükran'ın Maceraları'nın çekimlerine İzmit'te başlandı. Onur Ünlü'nün yönettiği filmde Demet Evgar'a başrolde Serhat Kılıç eşlik ediyor.
Topal olan Şükran adındaki genç bir kızın maceralarını esprili şekilde beyazperdeye yansıtacak olan 'Topal Şükran'ın Maceraları'nın en belirgin özelliği Demet Evgar'ın senaryoda oyunculara konuşma metinleri yazmaması. Oyuncular, hikâyeye uygun olarak doğaçlama yapacaklar. TN ile Normal Yapım yapımcılığında çekilen 'Topal Şükran'ın Maceraları' gösterime yıl sonunda girecek.
ÇAKALLARLA DANS 5
Çakallara şartlı tahliye
'Çakallarla Dans' serisinin 5'inci filminin çekimlerine Kadıköy'de başlandı. Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte yazan Murat Şeker'in yönettiği filmde başrolleri Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu, Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak paylaşıyor.
Çakallar'ın birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olduktan sonra yaşananların hikâye edinildiği komedi türündeki 'Çakallarla Dans 5', izleyiciyle 9 Kasım'da buluşacak.
NASİPSE ADAYIZ
Kitabı film oldu
SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 'İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal, kısa süreli bir tatilden sonra Poyraz Film'in yapımcılığını üstlendiği 'Nasipse Adayız' için kamera karşısına geçti. Kesal'ın çok ilgi gören aynı adlı kitabından filme uyarlanan 'Nasipse Adayız', bir belediye başkan aday adayının hikâyesi etrafında günümüz siyasetinin perde arkasına ışık tutuyor.
Ercan Kesal'ın kendisiyle özdeşleşmiş bıyıklarını rol gereği kestiği filmde 'Doktor Kemal', bir radyo programında adının belediye başkan adayı olarak geçtiği öğrenecek. Bir anda hoşuna giden bu durum onu büyük bir girdabın içine sürükleyecek.
BENİ HATIRLA
Bu kez baba-kız hikâyesi
Çağan Irmak ile Avşar Film birlikteliği 'Beni Hatırla' ile devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 'Çocuklar Sana Emanet'i gösterime çıkaran Irmak'ın duygusal bir baba-kız öyküsünü beyazperdeye taşıyacağı filmde başrolleri Özge Özberk ile Altan Erkekli paylaşıyor.
Tolga Tekin, Sumru Yavrucuk ve Binnur Kaya'nın da rol alacağı 'Beni Hatırla'nın gösterim tarihi 23 Kasım olarak belirlendi.
YOL ARKADAŞIM 2
Yine yola çıktılar
İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp Oğuzhan Koç ile başrolünü paylaştığı 'Yol Arkadaşım'ın 2 milyon 61 bin kişi tarafından izlenmesi filmin seri haline gelmesine neden oldu.
BKM yapımı 'Yol Arkadaşım 2'nin çekimlerine Bedran Güzel yönetmenliğinde İstanbul'da başlandı. Ezgi Eyüboğlu'nun da kadroya dahil olduğu film görücüye 19 Ekim'de çıkacak.
CANAVAR GİBİ FRANKENSTEİN
İş canavarı Çoruh
Şevket Çoruh dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz sezonu evlerini ve klasik otomobillerini satarak kurduğu Baba Sahne adlı tiyatroyla geçiren Çoruh, 3 günlük tatilin ardından kendini film setlerine attı.
'Çakallarla Dans 5' için şu anda sette olan Şevket Çoruh, bu filmden önce 'Canavar Gibi Frankenstein' adlı komedi filminin çekimlerini tamamladı. Ayçin İnci'nin de başrolde olduğu film gösterime 3 Ağustos'ta çıkacak.
İYİ OYUN
Afra'dan iyi oyun
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'İyi Oyun'u Umut Aral yönetiyor. Eludis Production'un yapımcısı olduğu, gösterime 28 Eylül'de girecek olan film liseyi bitirdikten sonra evin yükünü tek başına yüklenen annesine yardımcı olmak için çalıştığı internet kafede başkalarının parasıyla oyun oynamaya başlamasıyla gelişen olayları beyazperdeye aktaracak.
'İyi Oyun'da Bahar Şahin de rol alacak. Afra Saraçoğlu 'İyi Oyun' ile 4'üncü, Mert Yazıcıoğlu ise ikinci kez bir sinema filminde rol alacak.
TURKISH ICE CREAM
Kahraman dondurmacının filmi
Şebnem Bozoklu ile Erkan Kolçak Köstendil, çekimleri Çanakkale'de gerçekleştirilecek olan Turkish Ice-Cream'ın yönetmeni Can Ulkay. 'Ayla' gibi tarihi olaylarda yaşanan insan hikâyelerini film haline getiren Dijital Sanatlar imzalı film Çanakkale Savaşı sırasında Anzak askerlerinin karşısına çıkan bir dondurmacıyla bir deve çobanının hikâyesini anlatacak.
Atatürk sahnelerinin de olacağı filmde hikâyesi anlatılacak dondurmacının Türk bayraklı gömleği Avustralya'daki müzede sergilenmektedir.
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