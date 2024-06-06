6. KENDİNE İNANMAK

Sürekli olarak yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda, çoğu zaman geriye dönüp ne kadar ilerlediğimize ve ne kadar çok şey başardığımıza bakmayı unutuyoruz. İyi hazırlandığınıza göre endişelenmenize gerek yok. Bu nedenle, olumsuz bir düşünce yaşadığınızda, onu olumlu bir düşünceyle değiştirmeye çalışın. Örneğin, 'Başarısızım' diye düşünmek yerine, 'Ne sonuç alırsam alayım kendimle gurur duyacağım ve şimdiye kadar başardıklarımın değerini bileceğim' diye düşünmelisiniz.