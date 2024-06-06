Başarıya giden yolda öğrenciler üzerindeki sınav stresini azaltmaya yarayabilecek 10 yöntem!
Sınavlar, öğrencilerin akademik hayatlarında önemli bir dönemeçtir ve strese sebep olurlar. Üniversite adaylarının girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) da bu strese sebep olan sınavlardan biridir. Bu önemli adım öncesinde öğrenciler panik ve hayal kırıklığı gibi olumsuz duygulara kapılarak stres yaşayabilirler. Peki, bu stres nasıl atlatılabilir? İşte, öğrenciler üzerindeki stresi azaltmaya yarayabilecek 10 yöntem!
YKS sınavı, lise öğrencileri için üniversiteye geçiş aşamasında önemli bir sınavdır. Bu sebeple Türkiye genelinde binlerce lise öğrencisi, geleceklerini belirleyecek olan YKS için gün sayarken stres seviyeleri de giderek yükselebilir. Bu stresle baş etmek zor olduğundan duygularını kontrol etmelerine yarayabilecek bazı kaygıyı azaltma yollarını haberimizde derledik. İşte, detaylar...
1. NEFES EGZERSİZİ YAPMAK
Nefes egzersizleri gibi farkındalık tekniklerini uygulamaya her gün birkaç dakika ayırmak, vücudunuzun stres tepkisini sakinleştirmenize ve dikkatinizi tekrar şimdiki ana kaydırmanıza yardımcı olabilir.
Bu egzersiz, sahip olduğunuz kaygılar hakkında rasyonel bir şekilde düşünmeniz için size zaman tanır, sizi kötü ve size yardımcı olmayan düşünce kalıplarından kurtarır. Ayrıca çok sayıda sınavla başa çıkmanıza ve daha etkili bir revizyona başlamanıza olanak tanıyabilir.
2. GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEMEK
Sınavınıza birkaç hafta, gün veya saat kala gerçekçi hedefler belirlemek, her şeyi perspektife koymanıza yardımcı olabilir. Durumunuzu kabul etmek ve sahip olduklarınızın sınırları dahilinde çalışmak, kendinizi tüketme riski olmadan üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarır.
3. BİRİLERİYLE KONUŞMAK
Stresle mücadele ediyorsanız ebeveyn, arkadaş, öğretmen veya psikolog gibi güvendiğiniz biriyle konuşmanız önemlidir. Endişeli hissettiğinizde birine ulaşmak, üzerinizdeki yükü hafifletmenize ve yardım almak için sizi doğru yöne yönlendirmenize yardımcı olabilir.
4. PANİĞE KARŞI HIZLANMAK
Öğrenciler arasında sınav öncesinde, sınav sırasında ve hatta sınav sonrasında panik yapmak yaygındır. Herhangi bir noktada bunu yaşarsanız, altı kez derin nefes alın, suyunuzu için ve ardından sorunu yönetebileceğiniz birkaç parçaya böldüğünüzden emin olarak elinizdeki soruna geri dönün. İlk bakışta göremeseniz bile genellikle her sorunun akılcı bir çözümü vardır.
5. FİZİKSEL SAĞLIĞA DİKKAT ETMEK
Bütün gece uyumak, zayıf bir diyetle hayatta kalmak ve gün içinde minimum miktarda hareket etmek kaygı belirtilerini artırabilir. Vücudunuzun en iyi performansı için; 8-9 saat uyumak, yeterince yavaş salınan karbonhidrat almak, daha az kafein tüketmek, daha fazla su içmek ve günde en az yarım saat egzersiz yapmak gibi aktiviteleri deneyebilirsiniz.
Ayrıca, sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak eğlenceli etkinlikler (dans etmek, yüzmek, bisiklete binmek, yürümek vb.) yapmak, endorfin seviyenizi yükseltmenin harika bir yoludur. Bu aynı zamanda stres seviyenizi de azaltmanıza yardımcı olabilir.
6. KENDİNE İNANMAK
Sürekli olarak yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda, çoğu zaman geriye dönüp ne kadar ilerlediğimize ve ne kadar çok şey başardığımıza bakmayı unutuyoruz. İyi hazırlandığınıza göre endişelenmenize gerek yok. Bu nedenle, olumsuz bir düşünce yaşadığınızda, onu olumlu bir düşünceyle değiştirmeye çalışın. Örneğin, 'Başarısızım' diye düşünmek yerine, 'Ne sonuç alırsam alayım kendimle gurur duyacağım ve şimdiye kadar başardıklarımın değerini bileceğim' diye düşünmelisiniz.
7. YALNIZ KALMAMAK
2004 yılında Dilbilim ve Eğitim dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesi, akranlarla birlikte gözden geçirmenin etkili bir çalışma tekniği olduğunu çünkü bireylerin kendi notlarını daha iyi özümsemesine olanak sağladığını gördü. Yani arkadaşlarınızla buluşup onlarla birlikte eksiklere bakmak, nasıl hissettiğiniz hakkında konuşmak iyi gelebilir. Ayrıca, arkadaşlarla bir araya gelmek büyük bir stres giderici olabilir!
8. KIYASLAMA YAPMAMAK
Başkalarının sınavlara nasıl hazırlandıkları konusunda stres yapmamaya çalışın. Ne yapabileceğinize odaklanın. Başkalarının onu mahvettiğini, sizden daha fazla revize ettiğini veya o kadar fazla strese girmediğini hissedebilirsiniz ancak herkes bunu yansıtmayabilir, yani arkadaşlarınız da sınav stresiyle başa çıkıyor. Bu yüzden kıyaslamaya girmeden kendinize odaklanmanız daha iyi olabilir.
9. DİKKAT UYGULAMASI DENEMEK
Sınava hazırlanma sürecinde farkındalık egzersizi yapmak, sınav stresiyle başa çıkmanıza yardımcı olacak tekniklerden biridir, bu egzersiz sayesinde ana odaklanmak kolaylaşabilir. Bunu yapmanın basit bir yolu, gözlerinizi kapattığınız ve dikkatinizi içe doğru çevirerek başınızın üstünden ayak parmaklarınızın ucuna kadar vücudun farklı bölgelerine odaklandığınız vücut taramasıdır.
Farkındalık uygulamasının diğer yolları arasında, güne olumlu bir şekilde başlamak için sabah meditasyonu, günlük tutmak veya kahvaltıdan önce dikkatli yürüyüş gibi aktiviteler bulunur.
10. SAKİNLEŞMEK İÇİN MÜZİK DİNLEMEK
Şaşırtıcı bir şekilde belirli müzik türlerini dinlemek rahatlamamıza ve stresten uzak hissetmemize yardımcı olabilir. Yumuşak ve enstrümantal müzik dinlediğimizde kaslarımız ve zihnimiz rahatlar kalp atışları ve kan basıncı düşer, stres hormonları azalır; böylelikle kendimizi sakin hissedebiliriz.
Kaynak: UCL, Mind, BBC, Genesis Psychiatric Solutions