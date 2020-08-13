Geleceğe Dönüş 2 filmi, 1985 filmi Geleceğe Dönüş filminin devamı ve Geleceğe Dönüş üçlemesinin ikinci bölümüdür. Film, 40 milyon dolarlık bir bütçeyle yapılmış ve devam filmi Geleceğe Dönüş 3 ile arka arkaya çekilmiştir. Çekimler, setlerin yapımı ve senaryoların yazılması için iki yıl geçirdikten sonra Şubat 1989'da başlamıştır. Peki Geleceğe Dönüş 2 filminin konusu nedir? Geleceğe Dönüş 2 oyuncuları ve karakterleri...

GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Serinin ilk filminde geçmişte yaptığı hatayı telafi edip kendi zamanına dönen Marty, Doktor Brown Geleceğe gittikten hemen sonra onunla yeniden karşılaşır.

Doktor Marty ve Jennifer'ı alıp 2015 yılına giderek gelecekte McFly'ın ailesinin karşılaşacağı problemleri çözmeye çalışırlar. Ancak gelecekte aldıkları bir spor dergisinin gelecekteki Biff tarafından geçmişteki Biff'in eline geçmesi sonucu, Biff bu dergi sayesinde tüm iddiaları kazanır. Eve geri döndüklerinde gelecekteki Biff'in zaman makinesini kullandığını ve yaptığı değişikliğin kendi zamanlarını etkilediğini fark ederler. Şimdi yapmaları gereken tek şey 1955'e geri dönüp yapılan değişikliği düzeltmektir.

GELECEĞE DÖNÜŞ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Geleceğe Dönüş 2 filminin oyuncuları ve karakterleri şöyledir;