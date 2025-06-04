Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Geleceğe Dönüş' filminin meşhur gitarı aranıyor

        'Geleceğe Dönüş'ün meşhur gitarı aranıyor

        'Geleceğe Dönüş' filminde Marty McFly karakterinin müthiş sahne şovunda kullandığı ünlü gitarı kayıp. Gitar şirketi, oyuncuların da yardımıyla gitarı arıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meşhur gitar aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1980'li yıllara damgasını vuran 'Geleceğe Dönüş' filminin yıldızları, baş karakter Marty McFly'ın gitarını bulmak için yardım istiyor. Filmde Marty McFly'a hata veren Michael J. Fox ve Dr. Emmett Brown'ı canlandıran Christopher Lloyd, filmin yayınlanmasından 40 yıl sonra meşhur kırmızı gitarı bulmak için yardım çağrısında bulundu.

        Zaman yolculuğunun anlatıldığı filmde Marty McFly, yaralanan grup üyesinin yerine geçer, bir gitar kapar ve 1950'lerde sahnede liselileri coşturur. Gelecekten bir şarkı çalarken git gide çılgınlık dozunu artıran Marty'nin gitarla çıkardığı tiz sesler, 1950'lilerde yaşayanlara yabancı olduğu için birden derin bir sessizlik olur. Marty, "Galiba buna henüz hazır değilsiniz, ama çocuklarınız çok sevecek" der.

        REKLAM

        Marty'nin yaptığı büyük şovla hatırlanan gitar, yıllar önce kayıplara karıştı. Film yapımcıları, filmin 1989 devam filmini çekerken bu enstrümanı aradılar, ancak hiçbir yerde bulamadılar. Gişe rekorları kıran filmin yayınlanmasından 40 yıl sonra, gitarın yaratıcıları, kiraz kırmızısı Gibson ES-345 model gitarı aramaya başladı.

        Gitar şirketi Gibson, film hakkında çekilecek 'Lost to the Future' adlı yeni bir belgesel hazırlanırken, gitarı bulmak için yardım istiyor. Gitar şirketi, bunun için bir video hazırladı. Videoda, filmin tema şarkısı arka planda çalarken, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ve Harry Waters Jr gibi 'Geleceğe Dönüş' yıldızları sinematik bir yalvarışta bulunuyor.

        'Geleceğe Dönüş'ün başrol oyuncuları Michael J. Fox ve Christopher Lloyd

        Videoda ayrıca, filmin ana şarkısı 'The Power of Love'ı seslendiren Huey Lewis'in sürpriz bir görünümü de var. Lloyd, gitarın "geleceğe kaybolduğunu" söylüyor. McFly'ı canlandıran Fox da "Uzay-zaman sürekliliğinde bir yerlerde kaybolmuş" diyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Geleceğe Dönüş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        İstanbul 35'leri görecek! Bayramda hava nasıl olacak?
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor