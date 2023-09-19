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        Haberler Gündem Eğitim Geleneksel El Sanatları Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

        Geleneksel El Sanatları bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Geleneksel El Sanatları bölümü iş imkanları

        Bir toplumun kültürel özelliklerini, tarihini, sanatsal zevklerini ortaya çıkarmak üzere yüzyıllardır birçok farklı örnekleri olan Geleneksel el sanatları ürünleri önemli bir sanat dalıdır. Türk kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından oldukça önemli bir bölüm olan geleneksel el sanatları bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışır? Soruları internet üzerinden hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılmaya başlanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:54 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:54
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        Geleneksel El Sanatları bölümü nedir?
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        Geleneksel el sanatları alanında teorik ve pratik olarak eğitim veren bir program olan geleneksel el sanatları bölümü de el becerisi olan ve sanata karşı ilgisi olan öğrenciler tarafından araştırılan bölümler arasında yer alıyor. Peki Geleneksel El Sanatları Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar? Geleneksel El Sanatları mezunları nerede çalışır?

        Geleneksel El Sanatları Bölümü Nedir? Geleneksel El Sanatları Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Geleneksel el sanatları bölümü Türk kültürünü geçmişten günümüze yansıtan çeşitli el sanatlarını icra edecek kişilere beceri ve teknikleri öğreten bir ön lisans programıdır. Türk kültüründe birçok eserde yer alan estetik motifler, yazılar ve dokumalar ile ilgili eğitim veren ve Türk sanat kültürü hakkında donanımlı kişiler yetiştiren bölümde eğitim süresi 2 yıldır.

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        Bu bölümü tercih edeceklerin el yeteneklerinin olması ve sanatsal bakış açısına sahip olması dikkat edilmesi gereken önemli konular arasında yer alır.

        Geleneksel El Sanatları Mezunları Ne İş Yapar? Geleneksel El Sanatları Mezunları İş Olanakları

        Geleneksel el sanatları bölümünden mezun olan öğrenciler birçok sektörde çalışma imkanı bulabilmektedir. Geleneksel el sanatları bölümü mezunları çalıştıkları kurumlarda bir ürünün tasarımından, ortaya çıkmasına kadar tüm süreçlerde aktif rol oynarlar. Üründe kullanılacak malzemeleri seçer, üretilecek eserin tasarımın yapar ve bir kültürün yüzyıllarca aktarılmasını sağlar.

        Özel sektörde iş imkanı oldukça fazla olan geleneksel el sanatları bölümü mezunları, tasarımcılık dışında, akademisyenlik, eğitmenlik ve danışmanlık yapabilirler. Mezun öğrenciler tercih ederlerse kendi özel atölyelerini de açabilirler.

        Geleneksel El Sanatları Mezunları Nerede Çalışır?

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        Geleneksel el sanatları bölümü Mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde birçok alanda çalışma fırsatı elde ederler. El sanatları hakkında gerekli tüm beceri ve teknikleri öğrenen mezunlar takı yapımı, ahşap boyama, seramik, dikiş nakış, dokuma ve cam işleme gibi birçok teknik konusunda uzmanlaşırlar.

        Geleneksel el sanatları bölümü mezunları çalışma alanlarının bazıları şöyledir;

        • Özel ve kamu kurumlarında sanat danışmanlığı,
        • Güzel sanatlarla ilgili eğitim kurumlarında eğitmenlik,
        • El sanatları ve atölye ve stüdyoları,
        • Tasarım stüdyoları
        • Olgunlaşma enstitüsü
        • Sanat galerileri
        • Özel koleksiyoncular
        • Giyim firmaları
        • Halk eğitim merkezleri
        • Takı tasarım atölyeleri
        • Kültür Bakanlığı
        • Vakıflar Genel Müdürlüğü

        Geleneksel El Sanatları Bölümü Dersleri

        2 yıllık ön lisans programları arasında yer alan ve öğrencilere 4 ara dönemde eğitim veren geleneksel el sanatları bölümünde uygulama dersler ağırlıktadır. Birçok atölye dersleri bulunan bölümde öğrenciler kendi yetenekleri doğrultusunda el becerilerini sergiler. Geleneksel el sanatları bölümünü tercih eden öğrencilerin 2 yıl boyunca göreceği derslerin bazıları şöyledir;

        • Geleneksel Türk desenleri
        • Ebru
        • Temel tasarım
        • Sanat tarihi
        • Seramik
        • Ahşap oymacılığı
        • Temel hat sanatı eğitimi
        • Dekoratif süs eşya yapımı
        • Dekoratif yüzey boyama
        • Endüstriyel seramik
        • Minyatür
        • Tezhip
        • Restorasyon ve konservasyon
        • Sırlama teknolojileri
        • Çağdaş sanat
        • Hat
        • İş yeri yönetimi
        • Desen
        • Seçmeli dersler
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