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        Haberler Gündem Eğitim Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü iş imkanları

        Günümüzde teknolojinin de hızlı gelişmesiyle fotoğrafçılık sektörü çok çeşitli ekipmana gerek kalmadan icra edilen meslekler arasında yer almaktadır. Hem medya, basın yayın hem sinema ve reklamcılık sektörü gibi birçok sektörde çalışmak üzere fotoğrafçı ve kameramanlar yetiştiren kameramanlık ve fotoğrafçılık bölümü devlet üniversitelerinde ve özel üniversitelerde en çok tercih edilen bölümler arasında ilk sıralarda gelmektedir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar? Sorularını araştırmaya başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:53
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        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü nedir?
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        Fotoğrafçılık ve görsel sanatlara meraklı olan birçok kişi fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü hakkında araştırmalar yaparak üniversitede bu alanda eğitim almayı hedeflemektedir. Peki Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar? Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü iş imkanları nelerdir?

        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Nedir, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü eğitim süresi kaç yıl?

        Geleceği parlak olan bölümler arasında ilk sıralarda yer alan fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde, medya sektörü, çeşitli basın yayın organları, televizyon sektörü, eğlence sektörü ve sinema sektöründe çalışacak fotoğrafçılık ve kameramanlık alanında yetkin kişiler yetiştirilmektedir. Bölümü başarı ile bitiren öğrenciler fotoğrafçı ve kameraman unvanı almaktadır. Hem özel hem de devlet üniversitelerinde yer alan bu bölüme girebilmek için ÖSYM’nin TYT sınavından en az 185 puan almak yeterlidir.

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        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Mezunları Ne İş Yapar? Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

        Bölümü başarı ile tamamlayan mezunlar fotoğrafçı ve kameraman unvanını alarak iş hayatına atılırlar. Çok fazla iş imkanına sahip olunan bölümde ayrıca 2 yılı başarı ile tamamlayan öğrenciler DGS ye girerek ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlayarak 4 yıllık üniversite mezunu olabilirler. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunları basın yayın kurum ve kuruluşları, sinema sektörü, animasyon firmaları, organizasyon şirketleri, özel ve kamu televizyon kanalları, film stüdyoları ve reklamcılık sektöründe çalışma fırsatı elde ederler. Aynı zamanda fotoğraf ve video alanında sanatsal sergiler ve çalışmalar da bulunabilirler.

        Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunları ne iş yapar? Sorusu da bu bölümü tercih eden öğrencilerin araştırdığı konuların başında geliyor. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunlarının başlıca görevleri şöyle sıralanabilir:

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        • Çekim yapılacak ortamı uygun hale getirmek ve hazırlamak
        • Kamera ayarlarını yapmak
        • Çekim yapılacak ortamın ışığını ayarlamak
        • Çekilen video ve fotoğraflarını düzenlemesini yapmak
        • Kullanılan makine ve kameraların bakımlarını yapmak

        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

        Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunları birçok sektörde çalışma imkanı bulurlar. Mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde çalışabilirler. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunlarının çalışma alanlarının bir kısmı şöyledir;

        • Ulusal, yerel televizyon kanalları
        • Fotoğraf stüdyoları
        • Yapım şirketleri
        • Dizi ve sinema setleri
        • Reklam firmaları
        • Kurgu firmaları
        • Organizasyon şirketleri
        • Gazetecilik ve haber fotoğrafçılığı

        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Dersleri

        Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü 2 yıllık ön lisans programıdır. Güz ve bahar dönemi olarak 4 ara dönemde eğitim verilmekte aynı zamanda son yılda öğrenciler stajlarını da yaparak mezuniyet hakkı kazanabilmektedir. Fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü derslerinin bazıları şöyledir;

        • Video çekim teknikleri
        • Stüdyo fotoğrafçılığına giriş
        • Temel fotoğraf
        • Video kurgu
        • Görüntü işleme teknikleri
        • Haber kameramanlığı
        • Basın fotoğrafçılığı
        • Fotoğraf okuma
        • İngilizce
        • Davranış Bilimleri
        • Yeni medya
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        • Girişimcilik
        • Meslek Etiği
        • Kısa film yapımı
        • Fotoğrafta görsel teknikleri
        • Senaryo
        • Belgesel fotoğrafçılığı
        • Staj
        • Etkili İletişim Teknikleri
        • Fotoğraf projesi geliştirme
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        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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