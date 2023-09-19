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        Haberler Gündem Eğitim Fizyoterapi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları Neler?

        Fizyoterapi Bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Fizyoterapi Bölümü iş imkanları

        Ön lisans programları arasında en çok ilgi gören bölümler arasında yer alan Fizyoterapi bölümü hem iş olanakları açısından hem de sağlık sektörüne duyulan ilgiden dolayı üniversiteye girmeye hazırlanan öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Tercih döneminde birçok öğrenci Fizyoterapi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar, Fizyoterapi bölümü eğitim süresi kaç yıl ve iş olanakları nelerdir? Sorularını araştırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:52
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        Fizyoterapi bölümü nedir?
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        Sürekli gelişen ve yenilenen teknolojinin ışığında fizik tedavi sektörüne kalifiye eleman ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda hizmet vermek üzere yetiştirilen Fizyoterapi bölümü mezunları eğitimlerini tamamlamalarının ardından sağlık kurumlarında çalışma imkanı elde ederler. Peki Fizyoterapi Bölümü Nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Fizyoterapi bölümü iş imkanları nelerdir?

        Fizyoterapi Bölümü Nedir? Fizyoterapi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Doğuştan veya sonradan bir hastalık ya da kaza sonucu fiziksel engeli oluşan insanların hareket kabiliyetini ve fonksiyonlarını geliştirme, ağrılarını azaltma, yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla fizyoterapistlerle birlikte çalışan sağlıkçıları yetiştiren bölüme Fizyoterapi bölümü denir. Fizyoterapi bölümü üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2 yıllık ön lisans programıdır.

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        Fizyoterapi bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler stajlarını da tamamladıkları takdirde diploma almaya hak kazanırlar. Fizyoterapi bölümü mezunları dikey geçiş sınavına girerek hemşirelik, sağlık yönetimi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ve sağlık hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilirler.

        Fizyoterapi Mezunları Ne iş Yapar? İş Olanakları Nelerdir?

        İskelet sisteminde, sinir sisteminde ya da kaslarda meydana gelen hasarları ve bozuklukların ortadan kaldırılması ya da hafifletilmesi için uygulanan tüm tedavi yöntemlerinde fizyoterapistlerle birlikte çalışan profesyonel sağlıkçılar ‘Fizik Tedavi Teknikeri’ unvanı da verilmektedir. Çeşitli testler ve araçlarla hastaların kas, eklem ve sinir sistemindeki rahatsızlıklarını tespit eden teknikerler hastanın özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirerek hastanın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bir program uygularlar.

        Doktorlar ve fizyoterapistlerce değerlendirmeler yapıldıktan sonra fizik tedavi seanslarında uygulanacak tedaviler için gerekli aletler ve cihazları hazırlarlar. Fizik tedavi seansları sırasında hastanın günlük yaşamında onu daha da rahatlatacak çeşitli masajlar da yapan fizik tedavi teknikerleri, kullanılan mekanik cihazların nasıl çalıştığını da çok iyi bilmelidir. Uzman doktor ve fizyoterapistlerle koordineli olarak çalışan fizyoterapi teknikerleri aynı zamanda tedavi tamamlana kadar hastanın evde de uygulayacağı egzersizler için de program hazırlar ve takibini yapar.

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        Fizyoterapi Mezunları Nerede Çalışır?

        Fizyoterapi mezunları fizyoterapi teknikeri unvanı alarak uzman doktorlar ve fizyoterapistler denetiminde çalışırlar. Fizyoterapi ön lisans bölümleri arasında iş olanakları açısından en avantajlı bölümler arasında yer alır.

        İş olanaklarının fazla olması gençleri bu bölümü tercih etmeye teşvik etmektedir. Fizyoterapi mezunları kamuda, özel hastanelerde, otellerde, özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, spor merkezleri, huzurevleri, ortez- protez üniteleri, özel klinik, kaplıca -kür merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde birçok istihdam fırsatına sahiptir. Kamu kurumlarında görev almak isteyen mezunlar KPSS’den yeterli puanı alarak atanabilirler.

        Fizyoterapi Bölümü Dersleri Nelerdir?

        Fizyoterapi bölümü öğrencileri 2 yıllık eğitim hayatları boyunca biyoloji, anatomi ve sağlık alanında birçok ders alırlar. Temel teorik eğitimlerin yanı sıra mesleğe yönelik derslerde alan fizyoterapi bölümü öğrencilerin gördüğü derslerin bir kısmı şöyledir;

        • Temel Anatomi
        • Fizyoloji
        • İlk yardım
        • Biyofizik
        • Kinezyoloji
        • Fizyoterapi yöntemleri
        • Masaj teknikleri ve uygulama
        • Hidroterapi- balneoterapi
        • Ortopedik Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği Yaklaşımları
        • Nörolojik Hastalıklarda Fizyoterapi Teknikerliği Yaklaşımları
        • Fizyoterapide Ortez-Protez Kullanımı
        • Kas Sinir Sistemi Anatomisi
        • Temel İngilizce
        • Temel Halk Sağlığı
        • Temel Dahili Bilimler
        • Isı-Işık ve Hidroterapi
        • Sağlık Terminolojisi ve Kavramları
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