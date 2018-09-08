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Gelin arabasıyla geldiler! Kalaşnikofla kuyumcu soydular

Bursa'da ilginç bir soygun girişimi yaşandı. Lüks araç gelin arabası gibi süslendi ve kuyumcunun önünde durdu. Araçtan inen zanlı uzun namlulu silahla kuyumcuyu soymak istedi. Bu sırada kuyumcuda bulunan emekli polis olaya müdahale etti. Yaşanan arbedede kuyumcu çalışanlarından birisi ayağından yaralandı. Olay yerine gelen polisler hırsızı etksiz hale getirdi

08.09.2018 - 19:38 | Güncelleme: AA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, "gelin arabası" olarak süslenmiş otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vişne Caddesi'ndeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya "gelin arabası" olarak süslenmiş otomobille gelen M.Ö, uzun namlulu silahını çıkararak soygun girişiminde bulundu. 

Bunun üzerine kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), M.Ö'ye müdahale etti. 

Seçkin ile soyguncu arasında yaşanan arbedede, silahın ateş almasıyla kuyumcudaki çalışanlardan Öznur Topçu, ayağından yaralandı.

Bu sırada olay yerinden geçen polis ekiplerince etkisiz hale getirilen M.Ö, gözaltına alındı.

Uzun namlulu silahın yanı sıra zanlının üzerinde çok sayıda fişek ele geçirildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan Topçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle kuyumcunun önündeki birkaç araçta maddi hasar oluştu.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

KALAŞNİKOF VE KAR MASKESİ

Kuyumcu Gürsel Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, soyguncunun "gelin arabası" olarak süslenmiş bir otomobille geldiğini belirtti.

Soyguncunun kalaşnikof silahı ve elinde kar maskesiyle dükkana girdiğini aktaran Durmuş, şöyle konuştu:

"Dışarıda duran arkadaşlarımızı içeri sokmak istemiş. Onlar da silahı görünce üzerine çullanmışlar. Silah ile sağa sola ateş etmiş. Ondan sonra dışarıdan da yardım etmişler ve adam yakalanmış. Bir arkadaşımızın ayak parmağında kurşun sekmesinden ötürü yaralanma var. Onun dışında önemli bir şey yok. İçeridekiler de kepengi kapatmış."

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